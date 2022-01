Las dos derrotas del Deportivo Cali en el arranque de la Liga colombiana, es un hecho que comienza a generar algo de intranquilidad en el seno del cuadro verdiblanco.

Los azucareros cayeron en su primera salida ante Jaguares y este miércoles perdieron de nuevo ante Tolima, en el estadio de Palmaseca.

Esta situación llevó a reflexionar al técnico Rafael Dudamel que realizó su análisis tras la caída ante los pijaos.

"Estos momentos del fútbol son muy amargos por que vamos teniendo adversidades que no son normales en el campeón, que no son normales en nuestro equipo pero que el tener mucha juventud nos hace saber que debemos tener paciencia. El título nos desgastó físicamente y emocionalmente, estas dos derrotas son un cachetazo para reaccionar", comentó Dudamel.

El entrenador venezolano se refirió a las variantes que ha sufrido su plantilla con los jugadores que se marcharon y las caras nuevas que aún están en proceso de acople.

"Se han ido jugadores que aportaban una estabilidad por su experiencia y jerarquía y los estamos reemplazando. En medio del torneo vamos buscando nuestra mejor forma así que no hay que hacer drama pero nosotros no pararemos de trabajar", acotó.



El Cali trabajará ahora para visitar al DIM, juego que se disputará el próximo domingo en la cancha del estadio Atanasio Girardot de Medellín.



"Somos conscientes que tenemos que retomar rápidamente el máximo enfoque para que esto no sigua ocurriendo, pero continuamos con la tranquilidad y la confianza de que estamos en el camino correcto", puntualizó Dudamel.