"Esperamos informe de la Fiscalía en caso de Juan Quintero para tomar medidas": Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor

Daniela Cárdenas

El Presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, se pronunció en torno al caso de Juan Sebastián Quintero, defensa del Deportivo Cali, que fue agredido este domingo por presuntos hinchas luego de la eliminación de los playoffs de la Liga.



"Estamos esperando el informe de la Policía en el caso del jugador Juan Sebastián Quintero, para tomar medidas drásticas", dijo el directivo.



"Los aficionados están advertidos de que el que pase la línea del código penal, le será impedido el ingreso a cualquier estadio del país", añadió Vélez.



"La Dimayor se solidariza con el jugador y con el Deportivo Cali. Situaciones de estas no pueden seguir pasando, por eso le hemos pedido a la Fiscalía que haga una investigación a fondo para saber qué pasó y quién o quiénes fueron los responsables".



"El siguiente paso es hablar con el presidente del Deportivo Cali, Juan Fernando Mejía, para ver qué podemos hacer sobre este caso y de otros jugadores que me dicen que han sido intimidados".



Supuestos hinchas del Cali atentaron contra el jugador Juan Sebastián Quintero



Juan Sebastián Quintero, defensa del Deportivo Cali, sufrió un atentado sicarial este domingo en la noche, por supuestos hinchas que le dispararon mientras se movilizaba en su vehículo en el barrio Alfaguara.



La noticia fue confirmada a El País por el padre del jugador, Diego Quintero, quien manifestó que su hijo se salvó de milagro.



"Habíamos quedado en cenar y cuando lo estaba esperando, recibí una llamada de un amigo que me informó lo sucedido. Le dispararon al carro en momentos en que Juan estaba con su hermano menor. La Sijín se puso al tanto de esta situación y después de revisar el carro de Juan, le dijeron que se había salvado de milagro. El fútbol no puede llegar a estos extremos", dijo el padre del defensor central vallecaucano.