A la hora de los balances, el presidente del Comité Ejecutivo del Deportivo Cali, Marco Caicedo, es autocrítico, pero también envía mensajes contundentes. Admite que al equipo le faltó gol, no para de lamentar los desaciertos del arbitraje y el VAR, rechaza rotundamente los hostigamientos de “supuestos hinchas” y afirma que es el momento de reestructurar el modelo de funcionamiento y dirigencia del equipo azucarero.



Un día después de que el Cali derrotara a Millonarios en tanda de penales por el último cupo a la Copa Suramericana 2021, menguando de esta manera los malos resultados anteriores de la campaña, Caicedo fue enérgico y claro en sus posturas, sin perder el respeto que lo caracteriza como dirigente del club.



Este fue el diálogo que sostuvo con El País.

¿Cuál es el balance que hace de la temporada del Cali?

Fue una temporada bastante dura, ilusionamos a la hinchada después de 22 fechas invictos con un equipo que recuperó la alegría en el juego, pero infortunadamente se nos desmorona la campaña en dos partidos, y hay que hacer una autocrítica, nos faltó gol, además de que nos tocó sortear las malas decisiones arbitrales. Lo de Buenos Aires contra Vélez Sarsfield por la Suramericana fue un atraco a mano armada. Y contra la Equidad, por la Liga, nos expulsaron un jugador a los siete minutos, creamos doce llegadas y ellos, en una acción insólita, nos marcaron y nos eliminaron.

Contra Millonarios hubo un reconocimiento al buen fútbol que mostró el Cali en la temporada y se dio la clasificación a la Suramericana...

Fue un digno rival Millonarios, un equipo que vino de menos a más, y en un partido muy difícil se hizo justicia a lo que fue la campaña del Cali al clasificar a la Copa Suramericana.

Dice usted que le faltó gol al Cali, algo que tuvo con Dinenno hace poco, pero no gozó el equipo de otro artillero como su reemplazo...

Definitivamente carecimos de gol. Siempre dije en la temporada que a nosotros nos iba a tocar jugar contra doce, y hasta contra 15 con los tres del VAR, y para ello teníamos que hacer goles, pero no tuvimos la efectividad que necesitábamos, a pesar de generar mucho peligro.

La aplicación del VAR perjudicó al Cali, una tecnología de la que usted fue defensor. ¿Piensa distinto ahora?

Fui defensor del VAR en su momento y sigo pensando que la tecnología es una herramienta poderosa, pero en la medida en que los humanos la sepan utilizar. Infortunadamente no estamos preparados, el arbitraje en Colombia no tiene capacitación para el uso del VAR y pienso que fue más el daño que hizo su aplicación al fútbol que lo que lo benefició. Por eso apoyé la propuesta de eliminar el VAR para la próxima temporada, hasta que estemos preparados; además, su uso genera unos costos muy altos.



¿Se puede prescindir del VAR a pesar de existir un contrato con la firma operadora?

Vamos a ver, esa es la tarea que se le dejó en la última asamblea de Dimayor al presidente, Fernando Jaramillo, mirar si se puede deshacer el contrato.

¿Qué responsabilidad le cabe al Comité Ejecutivo del Cali en esta campaña que pasó?

Siento que hemos hecho todo lo posible por el triunfo, pero quiero hacer una reflexión general. Me reuní con los jugadores y les dije que sentía un dolor muy grande por la institución, porque todo el mundo le pide a ella: los hinchas piden títulos en medio de desmanes y destrucción, los futbolistas piden mejores contratos, y cuándo le vamos a regresar nosotros algo al equipo. El Comité Ejecutivo ama esta institución y amarla no es hacer desmanes, sino apoyarla.

¿Saben de dónde provienen los hostigamientos que hubo el martes en Pance?

Esos hostigamientos son una barbarie, una salvajada, no tienen razón de ser. Tenemos videos y vamos a buscar la manera de frenar con las autoridades a las personas desadaptadas, enfermas, que creen que destruyendo aportan. Seguramente esos mismos celebraron la clasificación a la Suramericana. El triunfo es de los que construimos, no de los que destruyen.

Muchos hinchas y los propios socios han cuestionado el modelo de empresa y dirigencia del Cali. ¿Usted qué piensa al respecto?

El modelo está en mora de una restructuración, porque infortunadamente no funciona en Colombia como sí en Argentina, por ejemplo. En realidad, el modelo asociativo del Cali no aporta el capital necesario para poder competir internacionalmente. Quizás en el escenario nacional sí, pero en el ámbito internacional no tenemos cómo competir con otros equipos que tienen apoyo financiero. Si bien el Cali tiene un patrimonio importante, no posee una capacidad económica de caja, lo que nos obliga a ser responsables. Los recursos se generan, no caen del cielo. Y es el momento de considerar una reforma. Será una batalla de otros días.

¿Ese modelo debe ser cómo, con un solo propietario, como en otros equipos?

Yo no hablaría de un solo propietario, si no de una naturaleza societaria que permita acceso al capital. Si podemos conseguir un grupo de inversionistas que estén dispuestos a aportarle al equipo para romper con estos ciclos de caja perniciosa, podríamos ir limpiando balances y un modelo dedicado específicamente al fútbol.

Escuché que el endeudamiento del Cali es de 60 mil millones de pesos...

Ese es el pasivo, un endeudamiento de 60 mil millones de pesos, como lo tienen muchas empresas, pero Deportivo Cali tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras. Si bien es una deuda alta, tenemos cómo cubrirla, no tiene al Cali sumido en una situación que no pueda soportar.

En la rueda de prensa posterior el partido contra Millonarios, el técnico Alfredo Arias dijo, en relación con los hostigamientos de los hinchas, que de esa manera se lo pensaría, insinuando quizás que no se pude dirigir bajo esas condiciones...

Yo también me lo pienso, como lo hace el profesor Arias, por eso la reflexión que hago, en general, de que aportemos y amenos la institución. Esas personas que destruyen que se hagan a un lado, que desaparezcan, no los queremos en la institución. Le dije al ‘profe’ que la clasificación a la Suramericana es un pequeño punto de inflexión que nos demuestra que sí podemos y vamos a seguir buscando los logros.

¿Habrá más incorporaciones además de las que ya tiene el equipo?

Vamos a ver. Sentimos que hemos consolidado un equipo que trae una buena base y ha podido competir al más lato nivel. Para la próxima temporada reforzamos todas las líneas con el arquero uruguayo Guillermo de Amores, el defensa central Jorge Arias, el volante Carlos Robles y los delanteros Michell Ramos y Marco Pérez. Esperamos que esa dupla de Pérez y Ángelo, que estuvo en el Tolima y ahora está en el Cali, sea la solución del gol que nos faltó esta temporada.

¿Es un hecho la partida de Déiber Caicedo a la liga de los Estados Unidos?

Así es, cerramos el martes el negocio con la MLS. Es un jugador que viene de nuestras entrañas, ha sido parte de nuestra familia, pero consideramos que es hora de que tenga la oportunidad de seguir su camino con otros éxitos, le deseamos mucha suerte.