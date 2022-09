¿Es Jorge Luis Pinto el técnico ideal para conducir al Deportivo Cali?

Aunque el Deportivo Cali maneja otros nombres para técnico, el Plan A de los directivos del cuadro azucarero sigue siendo el santandereano Jorge Luis Pinto.



Las razones son muchas: tiene experiencia mundialista, es un obsesionado por el fútbol, cuenta con roce nacional e internacional, es un incansable trabajador, hace mucho énfasis en lo táctico, y jamás negocia el aspecto disciplinario.



Esas virtudes son las que tienen convencidos a los directivos de que Pinto es el hombre ideal para conducir un barco que sigue a la deriva.



Este jueves hubo una primera reunión entre dirigentes y técnico, y aunque no se cerró el acuerdo o su fichaje, la línea sigue abierta para continuar dialogando con miras a revisar los puntos que los distancian.



El tema económico es el principal escollo, dada la difícil situación del Deportivo Cali en ese aspecto, reconocido por los mismos directivos que han dicho, en varias ocasiones, que el 2023 se tendrá que afrontar con mayoría de canteranos en nómina.



En ese sentido hay diferencias porque Pinto, para darle el sí al Deportivo Cali, pide garantías, entre ellas varios refuerzos de peso para conformar un buen plantel, que le permita al equipo salir del atolladero en que se encuentra.



“Me gustaría el reto de dirigir al Deportivo Cali. Hablé con el Presidente, tocamos varios temas, lo de la nómina y mi propuesta, así que todo dependerá de la directiva del Cali”, dijo el técnico en Blog Deportivo de Blu Radio.

¿Le caería bien al Cali?

De darse el fichaje de Pinto y pese a su amplio recorrido en el fútbol, ¿es el técnico ideal para asumir en un equipo que no sale de su crisis de resultados?



“Pinto es un técnico de mucho recorrido; si llega, le aportaría su experiencia al equipo. Uno como hincha del Deportivo Cali espera que eso se concrete y que se le puedan dar las cosas. Pero lo más importante es que tenga las herramientas para trabajar, que haya un buen ambiente y que el equipo se pueda reforzar”, dijo Andrés Pérez, excapitán del Deportivo Cali durante varios años.



Agregó el bogotano que “se debe primero arreglar todo arriba, en la parte dirigencial; Máyer, por ejemplo, llegó con un Presidente y se fue con otro. No es fácil para el jugador porque ve que no hay estabilidad y eso viene desde arriba. Ojalá puedan definir lo del profesor Pinto y él, con toda su experiencia, ayude a solucionar muchas cosas”.



Otro jugador con pasado por el Deportivo Cali y dirigido por Pinto en Selección Colombia, Vladimir Marín también avala la posible llegada del santandereano al banquillo azucarero.



“Es un técnico muy capacitado, gran persona; le vendría muy bien al Deportivo Cali, y en cuanto a disciplina, es de los mejores; el Cali necesita que alguien llegue y ponga las cosas en orden”, dijo Marín.



Agregó que “el equipo se debe meter en el estilo que él desee implementar. Si el técnico no impone su estilo, entonces va a seguir lo mismo. Me parece que sería de gran ayuda para el momento que está viviendo el Deportivo Cali”.



Por su parte, John Wílmar 'Pelusa' Pérez, también exDeportivo Cali, fue claro en señalar que “el profesor Pinto solo no tiene la solución. Lo del Cali es complejo, pero es algo que deben solucionar entre todos: directivos, técnico y jugadores. Pinto, si llega, solo no va a salvar al equipo”.



Señaló Pérez que “el profe tiene toda la capacidad para dirigir cualquier equipo y lo ha demostrado incluso en selecciones; si llega, va a trabajar intensamente, pero lo otro lo deben aportar los muchachos, porque si juegan como están jugando, no va a cambiar nada”.



Entre tanto el maestro Jairo Arboleda ve con buenos ojos la posible llegada del timonel santandereano, pero recomienda que se asesore de un entrenador canterano.



“A mi me gusta la opción de Pinto porque es un gran técnico, un hombre serio y muy trabajador; se ha codeado con mucha gente, trabaja bien con jóvenes y veteranos, pero creería que sería bueno que tenga como asistente técnico a un entrenador del Deportivo Cali. Lo otro que está claro también es que debe pedir refuerzos”, señaló el 'Maestro' Arboleda.



Por ahora las conversaciones se mantienen y si el Cali requiere a alguien de experiencia en el banquillo, deberá hacer un esfuerzo grande, principalmente en lo económico.



Lo otro, el reconocimiento y el visto bueno, lo tiene Pinto de exjugadores con pasado verdiblanco.