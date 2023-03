¡Es hora de ganar! Deportivo Cali visita esta tarde al Pasto con la obligación de ganar

Hoy, Deportivo Cali afrontará un importante compromiso contra el Deportivo Pasto en condición de visitante, a partir de las 6:20 de la tarde en el estadio Departamental Libertad de la capital nariñense, por la fecha 9 del primer semestre de la Liga.



Este es un duelo crucial para los dirigidos por el técnico Jorge Luis Pinto, ya que no solamente se juegan el salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones de la campaña actual, sino que enfrentarán a un rival directo en la zona del descenso, y que incluso tiene los mismos puntos del conjunto azucarero (103), pero los ‘volcánicos’ lo superan por un gol de diferencia.



El equipo principal, luego del empate del fin de semana anterior contra Atlético Bucaramanga, volvió a los entrenamientos, pensando en la recuperación física del grupo y en el juego contra el equipo pastuso. Mientras que el grupo alterno se enfocó en el compromiso de ida de la segunda fase de la Copa Colombia, visitando a Leones con empate 0-0 en el estadio Metropolitano de Itagüí.



En las novedades que puede tener el equipo verdiblanco se puede dar el regreso a la convocatoria del delantero paraguayo Gustavo Adrián Ramírez, quien salió lesionado a finales de febrero contra el Deportes Tolima y poco a poco se ha venido sumando a los entrenamientos.



Previo a este compromiso, el mediocampista Jimmy Congo habló de su participación en este semestre y los últimos resultados:

“Por ahora, en los partidos que hemos tenido el ‘profe’ me ha dado esa oportunidad, también he hecho buenas participaciones en lo que me ha tocado actuar con el equipo y queremos seguir compitiendo para darle lo mejor al Deportivo Cali, que se lo merece todo. Obviamente no nos está alcanzado para los resultados finales, pero vamos a seguir luchando”.



Es consciente de lo que deben hacer ante esta situación: “Este año tenemos una responsabilidad muy importante que individualmente cada jugador debe de asumir y entregar más del 100% para poder revertir esta situación que estamos viviendo, pero no es imposible y con esta nueva versión de nosotros vamos a entregar mucho más”.



Luego, el defensor Kevin Riascos referenció lo que aconteció en el último juego liguero: “Creo que hicimos una buena actuación el pasado sábado, venimos trabajando en pro de mejorar y para eso estamos acá”.



Está comprometido con el grupo: “debemos seguir creciendo, creo que los goles son importantes para que nos llegue esa racha, porque el equipo está corriendo, metiendo, pero no nos está alcanzando”.