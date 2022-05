Deportivo Cali vuelve al ruedo por la Liga colombiana donde todavía tiene la tarea pendiente de sumar tres puntos para abandonar la penúltima posición del campeonato.



Los dirigidos por el técnico Rafael Dudamel presentarán una nómina mixta para el juego frente al Once Caldas, priorizando lo que será el juego de este miércoles frente a Corinthians, por Copa Libertadores.



Teófilo Gutiérrez, quien fuera alternativa en el juego frente a Always Ready en Bolivia, será inicialista en Manizales y comandará el grupo de jugadores que cuentan con el debut del defensor central Miguel Nazarit, exfutbolista de Once Caldas.



Alineaciones confirmadas:

👥 Nuestro equipo titular para enfrentar a Once Caldas por la fecha 18. 🏆



Presentado por: @Bco_Popular.#VamosCali 🇳🇬 — ⭐⭐⭐⭐⭐ Deportivo Cali ⭐⭐⭐⭐⭐ (@AsoDeporCali) May 1, 2022