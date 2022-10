En vivo: Deportivo Cali empata 1-1 al Once Caldas por la fecha 18 de la Liga colombiana

Hoy, en Palmaseca, y nuevamente sin público, Pinto y sus jugadores buscarán una nueva victoria cuando enfrenten a Once Caldas, que no regalará nada en su lucha por mantenerse en el grupo de los ocho equipos parcialmente clasificados a la liguilla.



El Cali, eliminado de la fiesta final, tiene otro propósito y no es más que sumar y sumar todos los puntos que pueda, cuando restan tres fechas para concluir el torneo ‘todos contra todos’, para no quedar en zona de riesgo en el descenso en la temporada 2023.

Inicia el partido



Minuto 20: Gol del Deportivo Cali. Kevin Velasco marca el primero.



Deportivo Cali 1 - 0 Once Caldas