"En Deportivo Cali tenemos grupo para pelear título": Hárold Preciado

Juan Carlos Pamo

Luego de oficializarse su llegada al Deportivo Cali, el atacante Hárold Preciado habló de sus expectativas al ponerse nuevamente la casaca del cuadro verdiblanco, con la que aspira a tener un papel protagónico en la Liga colombiana.



El delantero tumaqueño tuvo ayer su primer contacto con la prensa deportiva de la capital del Valle y confesó detalles de su decisión de quedarse en el fútbol colombiano a pesar de haber tenido varias ofertas del exterior.



“La oferta de Turquía fue real, pero yo ya le había dado la palabra al Deportivo Cali. El cuerpo técnico y los compañeros me habían pedido quedarme y estoy feliz acá”, comentó el futbolista de 27 años.



Hárold se convierte en el gran fichaje del elenco verdiblanco, que sumó también para esta campaña a otro canterano que retorna como es Michael Ortega.



“Estoy feliz de volver a casa, tenemos un excelente grupo para poder pelear título. No fue fácil quedarme en el Deportivo Cali, mi familia influyó mucho. Estoy muy feliz”, agregó Preciado, que salió campeón con los azucareros en la temporada 2015.



Hárold llega como esperanza de gol del Cali luego de sufrir en el último tiempo de ese mal que no pudo remediar con los delanteros que tuvo en la plantilla del torneo pasado.



“Lo que mostré en China espero mostrarlo en el Deportivo Cali; todos queremos que el Cali salga campeón, pero esto un proceso, primero tenemos que clasificar en los 8 y después pelear las finales, siento que tenemos un grupo para eso”, puntualizó el jugador formado en las divisiones menores del elenco caleño.



Sobre la idea futbolística que tiene el estratega uruguayo Alfredo Arias, el atacante azucarero se entusiasma porque considera que puede brillar con lo que pretende el experimentado DT.



“El ‘profe’ tiene una idea de juego muy buena. Le gusta mucho tener la pelota y me he entendido muy bien con los compañeros en los entrenamientos”, concluyó Preciado.

Datos

En la rueda de prensa ofrecida este lunes por el Cali también estuvo el técnico Alfredo Arias.



El orientador uruguayo se refirió a la linda posibilidad de contar con Michael Ortega y Hárold Preciado en el plantel para el segundo semestre.



”Michael y Hárold se han adaptado muy bien en los entrenamientos, los dos vinieron en buena forma. Han entrenando con el grupo de manera normal”, comentó el profesor Arias que lista su equipo para el debut ante Santa Fe.