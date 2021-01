¡En lo más alto! Deportivo Cali ganó en Pereira y es el líder de la Liga colombiana

Juan Carlos Pamo

Deportivo se trepó en solitario al liderato de la Liga al vencer este domingo en la noche 1-0 al Deportivo Pereira en el Hernán Ramírez, por la segunda fecha del certamen futbolero.



Un gol de Agustín Palavecino, de tiro penal en el minuto 68 fue suficiente para el triunfo azucarero, que suma ya dos victorias y seis puntos.



En el primer tiempo el Cali fue más que el onceno matecaña; manejó el balón, controló el mediocampo y atacó por las bandas, generando algunas opciones que no pudo concretar.



A los 5 minutos un tiro libre cobrado por Jorge Arias fue desviado 'in-extremis' por el arquero Harlen Castillo.



Sin embargo, la más clara se dio a los 12 cuando el portero local salvó su valla ante cabezazo de Agustín Palavecino.



Y a los 25 una media vuelta de John Vásquez no terminó en gol porque su remate se fue por arriba del horizontal.



La única posibilidad del Pereira se presentó a los 33 minutos con un remate de Rafael Navarro que el arquero Guillermo de Amores desvió.



En el periodo complementario el técnico Alfredo Arias introdujo cambios, ingresó a Kevin Velasco y a Carlos Robles por Marco Pérez y Andrés Balanta y eso le dio más soltura y seguridad al cuadro verdiblanco.



A los 53 minutos Ángelo Rodríguez no alcanzó a conectar un centro de Darwin Andrade.



Y a los 64 lo perdió Ángelo de cabeza, pero en la revisión del VAR se nota un pisotón de Bryan Castrillón sobre Palavecino, lo que el árbitro sancionó como penal.



El argentino cobró cuatro minutos después, anotando el que sería el único gol del encuentro.



Aunque Pereira atacó y adelantó líneas, los azucareros se defendieron bien, sacando al final una gran victoria que les da el liderato.

Datos

Deportivo Cali suma ya seis puntos en dos salidas, tiene su arco invicto y ha convertido dos anotaciones.



Anoche el técnico Alfredo Arias le dio más minutos a Carlos Robles, quien ingresó para todo el segundo tiempo por Andrés Balanta.



Como dato curioso, hasta el momento no anotan los delanteros. Los goles han sido de Juan Camilo Angulo y Agustín Palavecino.



El Cali recibirá el viernes a Envigado.

La síntesis

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Árbitro: Keiner Jiménez (Cesar).

Asistentes: Leonardo Gallego (Caldas) y Yohan Peña (Tolima).



Formaciones



Pereira: Harlen Castillo, Aldair Gutiérrez, Danny Cano, Diego Peralta, Cristian Flórez, Maicol Medina, Jherson Mosquera, Rafael Navarro, Bryan Castrillón, Franco Arizala y Wilfrido de La Rosa.

Cambios: Rojas, Restrepo y Valencia por Castrillón, Medina y Vásquez (70), Ramírez por Navarro (80)..

DT: Ricardo Artigas.



Cali: Guillermo De Amores, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jorge Arias, Darwin Andrade, Jhojan Valencia, Andrés Balanta, Agustín Palavecino, Marco Pérez, Jhon Vásquez y Ángelo Rodríguez.

Cambios: Robles y Velasco por Balanta y Pérez (45), Arroyo por Vásquez (90).

DT: Alfredo Arias



Gol: 0-1: Palavecino (68).