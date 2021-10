En busca del cupo: Deportivo Cali quiere dar el salto en la tabla esta tarde frente a Patriotas

La esperanza es color verde para el Deportivo Cali, que busca esta tarde (6:00 p.m.), frente a Patriotas como local, instalarse dentro del grupo de los primeros ocho equipos del fútbol colombiano.



El equipo dirigido por el venezolano Rafael Dudamel viene con la camiseta inflada luego de vencer a Rionegro Águilas 2 a 1, con una buena reacción del verdiblanco, que comenzó perdiendo el juego.



A pesar de la eliminación de la Copa Colombia la semana pasada frente a Nacional en el estadio Atanasio Girardot, y el acarrear varias fechas por fuera del grupo de los ocho primeros, el equipo ‘azucarero’ viene en un momento de alza futbolística y el calendario que le resta de la Liga parece favorecer en las aspiraciones del verdiblanco.



Patriotas, Quindío y Once Caldas como local; Huila y Jaguares como visitante, son los juegos que debe afrontar el Deportivo Cali en su camino hacia la clasificación.



Novedades en el once

A pesar de la apretada victoria del ‘azucarero’ en Rionegro, el técnico Rafael Dudamel presentará variantes en la nómina titular para el juego contra Patriotas.



La primera novedad sería la llegada del lateral izquierdo Juan José Tello, quien reemplaza a Darwin Andrade por decisión técnica.



Uno que podría reaparecer con el verdiblanco es el extremo derecho Jhon Vásquez, quien no pudo estar en el juego contra Rionegro Águilas por acumulación de cartulinas amarillas.



La tercera variante estaría con la puesta desde el vamos del mediocampista Michael Ortega. El jugador nacido en Palmar de Varela marcó el gol de la victoria frente a las Águilas Doradas.



“El profesor Dudamel me prometió subirme al máximo nivel, tenerme ahí y he cogido su mensaje. En los minutos que voy a estar disponible voy a dar lo mejor para el equipo”, dijo Michael Ortega después del último partido.



La cuarta y última novedad sería la puesta en la titular del delantero sanandresano Ángelo Rodríguez.



Jorge Arias se pone a punto

Otra de las buenas noticias es la evolución médica del defensor Jorge Arias, quien ya se encuentra en la última fase de su recuperación de la rotura de ligamento cruzado y se espera que para noviembre pueda volver a competencia con el equipo ‘azucarero’.



Datos

- Deportivo Cali se ha enfrentado a Patriotas en 18 ocasiones, de las cuales ha ganado siete veces, ha perdido seis y se han presentado cinco empates.

- El goleador de estos enfrentamientos es el delantero Edis Ibargüen, de Patriotas, con cuatro goles.

- Por el Cali, el más anotador en estos duelos es el argentino Juan Ignacio Dinenno, con 4.



Ficha técnica:

Estadio: Deportivo Cali

Capacidad: 20 mil aproximadamente

Árbitro: Wílmar Roldán - Antioquia



Posibles alineaciones

​

Deportivo Cali: Guillermo de Amores, Juan Franco, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Juan Tello, Andrés Balanta, Andrés Colorado, Teófilo Gutiérrez, Jhon Vásquez, Michael Ortega y Ángelo Rodríguez.

D.T: Rafael Dudamel



Patriotas: Carlos Mosquera, Martín Payares, Carlos de las Salas, Edgardo Ritp, Mateo Rodas, Felipe Ávila, Kevin Aladesanmi, Santiago Orozco, Cristian Barrios, Jesús Arrieta y Darwin López.

D.T: Juan David Niño