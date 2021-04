¡El partido del tiquete! Deportivo Cali buscará ante Nacional su clasificación en la Liga

Juan Carlos Pamo

Silencio absoluto ante los medios de comunicación y concentración total. Esa fue la primera estrategia adoptada por el cuerpo técnico y los jugadores del Deportivo Cali para lograr esta noche en su casa la clasificación, ante un Atlético Nacional que anda herido en la Copa Libertadores, pero tranquilo en la Liga, donde ya tiene cupo asegurado para la fiesta final.



La motivación de hoy tiene que ser distinta con respecto a la del martes pasado, cuando el equipo azucarero enfrentó con una actitud de resignación al Deportes Tolima por la vuelta de la fase previa de la Copa Suramericana, en la que empató 0-0 en Palmaseca y no pudo remontar el 3-0 que se trajo de Ibagué en la ida.



Un triunfo esta noche en su patio metería al Cali en el grupo de los ocho equipos que disputarán el título, a falta de una fecha del torneo ‘todos contra todos’. Un resultado adverso, dejaría en suspenso su clasificación hasta el último juego, donde se verá las caras con Millonarios.



Para el duelo de hoy contra Nacional, el equipo del técnico uruguayo Alfredo Arias tendrá muchas novedades frente a la nómina que jugó ante Tolima por Suramericana.



En la defensa volverían los defensas centrales Hernán Menosse y Jorge Arias, al igual que el lateral izquierdo Darwin Andrade.



“Es un partido importante para las aspiraciones que tenemos, nos jugamos todo el semestre”, afirmó a la oficina del prensa del equipo azucarero Jorge Arias, quien se recuperó de una lesión.



“Me siento bien físicamente, hay que retomar el ritmo que traía y tratar de estar al ciento por ciento para lo que quiere el profesor”, agregó.



En la zona de volantes se espera también la presencia de Andrés Colorado, mientras que en el sector ofensivo es probable que el técnico Arias apueste por John Vásquez, que reapareció tras una lesión con Tolima, y el uruguayo Gastón Rodríguez.



Nacional, por su parte, vendría con una nómina mixta, luego de caer el miércoles pasado 1-0 contra Libertad en Paraguay, en juego de ida de la fase previa de la Copa Libertadores.



Los verdolagas, con 31 puntos, son primeros en la tabla de posiciones y están ya clasificados dentro del grupo de los ocho, mientras que el Cali es sexto con 28 unidades y querrá sellar esta noche la clasificación para llegar más tranquilo al juego contra Millonarios.



El partido en Palmaseca será arbitrado por el chocoano John Hinestroza, a partir de las 8:00 de la noche, y tendrá el uso de la ayuda tecnológica del VAR.

La fecha 18

Además del juego entre Deportivo Cali y Atlético Nacional, hoy son los partidos Medellín Vs. Alianza (3.30 p.m.) y Jaguares Vs. América (5:40 p.m.).



Este domingo serán los juegos Envigado Vs. Deportivo Pereira (3:30), Rionegro Vs. Boyacá Chicó (3:30), Pasto Vs. Atlético Junior (5:40) y Santa Fe Vs. Millonarios (8:00).



El lunes, Deportes Tolima Vs. Bucaramanga (8:00). Y el martes, Patriotas Vs. Once Caldas (8:00).

La Ficha

Estadio: Deportivo Cali (Palmaseca)



Árbitro: John Hinestroza



Hora: 8:00 p.m.



Probables formaciones

Deportivo Cali: Guillermo de Amores, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jorge Arias, Darwin Andrade, Jhojan Valencia, Andrés Colorado, John Vásquez, Andrés Arroyo, Ángelo Rodríguez, Gastón Rodríguez.

DT: Alfredo Arias



Atlético Nacional: Kevin Mier, Jhonatan Marulanda, Geison Perea, Nicolás Hernández, Juan David Cabal, Michael Chacón, Baldomero Perlaza, Néyder Moreno, Vladimir Hernández, Jefferson Duque, Tomás Ángel.

DT: Alexandre Guimaraes