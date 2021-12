Deportivo Cali: El jugador número 12 sueña con la décima estrella

Otra vez se permite soñar. Es una nueva oportunidad para que en la cancha se dé un paso importante para la anhelada décima estrella.



Este domingo, en el juego de ida de la final contra Deportes Tolima, estará presente el jugador número 12 del Deportivo Cali: su hinchada. A lo largo de la temporada, los caleños presenciaron la evolución del equipo ‘azucarero’. En cuadrangulares fueron clave para apoyar al equipo. Sin duda, hoy se harán sentir en su estadio.



Carlos Páez Pérez, más conocido como ‘El Capi’, es asociado del Deportivo Cali desde el año 1976. Son 45 años en los que ha ido siempre al estadio, ha llevado a sus hijos, su esposa y ha visto ganar varios títulos del ‘glorioso’, como él le dice.



Para don Carlos, esta final trae consigo algo especial. Un valor agregado: “Este sueño que estamos viviendo se dio a pesar de que mucha gente no creía en el equipo por todos los altibajos deportivos que tuvimos en este último tiempo. Además, estamos en medio de una pandemia que nos afectó a todos económicamente. Esta final, si la ganamos, caerá muy bien para la institución y para la alegría de muchos. A los escépticos, les dará una lección de que el equipo hay que apoyarlo en las buenas y en las malas. Así como yo lo he hecho toda mi vida”.

Un amor que se hereda

Muchas personas sueñan con dejar algún legado en su vida. Una manera de hacerlo a lo largo de la historia ha sido por medio del equipo de fútbol.

Darwin Ávila recibió la pasión que tiene por el Cali por su padre, Marino Ávila: “Mi papá me enseñó amar al equipo. Él me llevó de la mano al Pascual Guerrero, me puso el uniforme y así nació mi amor por el Deportivo Cali”.



De esta manera es que nace la costumbre y la tradición de seguir con el amor al equipo de una generación tras otra, pues así como le enseñó su padre, Darwin ahora hace lo mismo con su hijo Matías.



“Mi hijo tiene 7 años, y yo le digo a él que el Cali es alegría, es pasión. Todos en mi familia hemos seguido el amor por el equipo, y Matías ahora es feliz, él se pone su camiseta y empieza a sentir ese mismo amor que mi padre y yo sentimos”, cuenta Darwin.



El pequeño Matías conoció el Estadio del Deportivo Cali este año. Estuvo alentando junto a su papá y ahora estará apoyando al equipo ‘azucarero’ para celebrar en diciembre un nuevo título.



Aunque su papá ya no este presente, Darwin tendrá la tarea de ahora en esta final alentar junto a su hijo.



“Esto es una oportunidad para que podamos celebrar esa décima estrella que ha sido tan esquiva. Los hinchas del Cali estamos positivos y sueño con que mi hijo pueda disfrutar y celebrar su primer título como hincha del Deportivo Cali”.



Laura Morales es otra hincha del Deportivo Cali que sueña con ver a su equipo campeón. Hoy será un primer paso y ella estará presente como lo ha hecho en cada momento de toda su vida.



“Lograr explicar el amor a este equipo es difícil. Uno a veces no entiende de dónde sale tanta pasión por el Cali. Esta final significa mucho para nosotros. Tener jugadores como Preciado hace que sintamos ese gran sentido de pertenencia hacia el equipo, por que sabemos que jugarán con todo el amor y compromiso”.



La décima es un sueño. Este domingo en la noche cada uno de estos hinchas estarán unidos apoyando al Deportivo Cali. A una sola voz, gritarán: “¡Vamos, dale verde!”.

Datos

El estadio del Deportivo Cali abrirá sus puertas desde la 1:00 p.m con el objetivo de mejorar la llegada e ingreso de los equipos y de los hinchas.



Para el ingreso a la final se pedirá carné de vacunación con esquema completo según el rango establecido hasta ahora por el gobierno.



La entrada a niños para norte, oriental y occidental será desde los 5 años. Para sur, de 14, y para las suites desde la edad de caminantes.