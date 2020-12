Alejandro Cabra Hernandez

La humillante eliminación del Deportivo Cali en la Copa Suramericana ha dejado un gran dolor entre sus seguidores, que se habían ilusionado con alcanzar grandes objetivos este año, sobre todo por el fútbol que se mostró durante gran parte de la temporada.



En un mes, el cuadro azucarero se desmoronó en sus aspiraciones de luchar en los tres frentes en los que compitió: la Liga colombiana, la Suramericana y la Copa Colombia.

Lea también: ¡Poda en el Deportivo Cali! Los azucareros anunciaron la salida de seis jugadores



Atrás quedaron las 23 jornadas de invicto y el lírico fútbol que enamoró a muchos. Sin embargo, a la hora de las definiciones parece haber pesado la responsabilidad a un equipo conformado en un alto número por jugadores jóvenes.



“En los días que vienen trabajaremos para hacer un balance y un diagnóstico profundo, así como plantear soluciones y alternativas. Era un aspecto en el que se venía trabajando, pero todo dependía de los escenarios. Debemos tener calma para sopesar las cosas de acuerdo a la realidad. Para tal fin he citado al comité ejecutivo y a toda el área deportiva y el cuerpo técnico”, comentó Marco Caicedo, presidente de los verdiblancos.



Ahora el esfuerzo de directivos es pasar la página del momento amargo y enfocar sus esfuerzos de cara a lo que viene.



Paradójicamente, su primer objetivo no será en la temporada 2021, sino a finales de este mes, cuando el elenco de Alfredo Arias luche por el cupo a la Suramericana del próximo año, al enfrentar al ganador de la liguilla de eliminados que se disputa actualmente. Ese cotejo está previsto para el 30 de diciembre.



Este miércoles se oficializó que Carlos Lizarazo, Juan Daniel Roa, José Enamorado, Richard Rentería y Jesús Arrieta no seguirán en el club a partir de la fecha.



Por su parte, David González ha decidido retirarse del fútbol y a pesar de que los directivos trataron de convencerlo para ser parte del proyecto deportivo del 2021, él dijo que no.



En el caso de Andrés Colorado deberá regresar a Cortuluá, equipo dueño de sus derechos federativos y la idea es que continúe su carrera en el exterior.



Con la salida anunciada de varios jugadores, el Cali deberá reforzar su columna vertebral.



Un arquero, lateral por izquierda, volante de recuperación y en especial, un goleador, serán las prioridades.



“El Cali requiere de un delantero goleador. La ida de Juan Dinneno perjudicó el equipo para pelear título este año. Si revisamos la cantidad de oportunidades que se perdieron en los últimos juegos, hubiera sido distinto con un goleador. Y adicionalmente necesita un líder dentro de la cancha”, opinó el periodista Hebert Montoya.



Deportivo Cali saldrá este jueves a vacaciones y regresa a labores el 11, para alistar el duelo del 30 de diciembre.