El Deportivo Cali tiene la llave para ir a la final de la Liga colombiana

No obstante el empate 2-2 el miércoles en Barranquilla frente al Junior, Deportivo Cali mantuvo el liderato del cuadrangular A de las semifinales de la Liga y el próximo sábado podrá librarse de uno de sus grandes rivales en el grupo para llegar a la final, como lo es Nacional.



El cuerpo técnico y los jugadores del conjunto azucarero lamentaron que se les haya escapado la victoria sobre el final del partido en el estadio Metropolitano, luego de que el árbitro Wílmar Roldán sancionara una mano del volante Andrés Colorado en el área como penal, tras revisar el VAR, para que los ‘Tiburones’ marcaran el 2-2 definitivo del juego.



A pesar de lamentar el empate, el técnico Rafael Dudamel declaró en la rueda de prensa posterior al duelo que sus jugadores habían hecho un gran partido.



“No tengo nada para reprocharles a los muchachos. Han sido ordenados, han tenido carácter y han hecho un partido digno de finales, y lo hemos hecho con mucha autoridad”, expresó Dudamel en la conferencia ante los medios.



“Cuando tienes el resultado a favor y se va por poco, quedan sensaciones, pero rescatamos y valoramos el trabajo del equipo. El punto es importantísimo y seguimos de líderes”, precisó el entrenador venezolano.



Luego de aguantar el ataque del Junior en todo el partido, en el minuto 60 Hárold Preciado aprovechó un pase de Teófilo Gutiérrez y, tras doble remate, marcó el triunfo parcial del Cali 0-1.



Pero 6 minutos después, luego de que el técnico Arturo Reyes moviera su banco, Junior consiguió la paridad 1-1 con un cabezazo de Carmelo Valencia, que acababa de ingresar al terreno.



Sin embargo, el Cali se puso en ventaja nuevamente con un golpe de cabeza del defensa Jorge Marsiglia y cuando se presagiaba que los ‘Azucareros’ se traerían la victoria de Barranquilla, llegó la infortunada acción de la mano de Colorado. Luis González ejecutó el penal para el 2-2 definitivo.



El empate fue más que un punto, porque el Cali conservó el liderato del grupo con 4 unidades, 2 más que Junior y Nacional, que son segundo y tercero, y 3 más que Pereira, que es último, cuando van dos fechas.



Este sábado, Pereira y Junior chocará en el estadio Hernán Ramírez Villegas a partir de la 5:30 p.m. en el comienzo de la tercera jornada, y a las 8:00 p.m. será el duelo entre Deportivo Cali y Nacional en el estadio azucarero.



De conseguir una victoria, Cali habrá dejado en el camino a su gran oponente y favorito del grupo para llegar a la final. Y si se da otro resultado conveniente en Pereira para el conjunto de Dudamel, los verdiblancos allanarán con mayor propiedad el camino para llegar a la final, a falta de tres fechas.



En la siguiente jornada, la cuarta, Cali será visitante de Nacional, por lo que el conjunto paisa, que hace seis partidos no gana, se jugará el todo por el todo desde este sábado en Palmaseca, pues no tiene margen de error. Será un duelo clave, donde los ‘Azucareros’ necesitan el aliento de toda su hinchada para dar un paso más hacia la final de la Liga colombiana.



Luego del doble enfrentamiento con Nacional, el Cali recibirá a Junior y cerrará de visitante contra el Deportivo Pereira, que aún tiene posibilidades de llegar a la final, como las tienen los ‘Verdolagas’ y ‘Tiburones’. El grupo A tendrá una fecha vibrante este sábado y cualquier resbalón podría costar muy caro.

Próxima fecha de los cuadrangulares semifinales

El sábado, a partir de las 5:30 de la tarde, Pereira recibirá al Junior en el estadio Hernán Ramírez Villegas.



A las 8:00 p.m., Deportivo Cali recibirá a Nacional en Palmaseca.



El domingo, Alianza Petrolera será local ante el América, desde las 4:00 p.m., en el Grupo B.



A las 6:05 p.m., Millonarios visitará al Deportes Tolima en Ibagué.