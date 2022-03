El Deportivo Cali no resiste otro mal resultado. Los 'Azucareros' reciben al Cortuluá en Palmaseca

Si el campeón del fútbol colombiano no quiere empezar a despedirse prematuramente de la Liga 2022, tendrá que vencer este domingo al Cortuluá en el Palmaseca, por la fecha 13.



Así está el panorama en el Deportivo Cali, equipo que extrañamente viene cumpliendo la peor campaña de los últimos años, cuando se pensaba que el haber quedado campeón en diciembre era una motivación para seguir siendo gran protagonista en la actual Liga.



El equipo de Rafael Dudamel no ha podido encarrilarse con el triunfo. De 12 partidos solo ha ganado dos y empatado dos, acumulando una escandalosa cifra de 8 partidos perdidos que lo tienen en el penúltimo lugar de la tabla.



El duro presente ha provocado la reacción de la hinchada, que incluso ha pedido la salida del técnico al que tres meses atrás aplaudieron a rabiar.

Dudamel entiende la postura del aficionado caleño, y su mensaje es que mientras haya opciones, el equipo seguirá peleando.



"No podemos estar aislados del sentimiento de nuestra gente, sabemos la inconformidad y tristeza que sienten. La sucesión de resultados adversos genera cierta inseguridad y es algo natural. No nos podemos dar por vencidos por la cantidad de puntos en disputa que quedan”, señaló el estratega venezolano.



Resultados desconcertantes

Y es que en esta atípica campaña de los verdiblancos, se han presentado resultados inesperados que han golpeado muy duro al plantel.

Por ejemplo, las derrotas ante el Pasto y Envigado, dos equipos modestos, no estaban en el presupuesto de nadie, menos la caída como local en el clásico frente al América, y el empate con Alianza Petrolera en Palmaseca.



Sin embargo, el resultado más desconcertante fue el de la jornada anterior cuando, después de ir goleando 3-0 a Nacional con un fútbol convincente, terminó empatando 3-3 para frustración de toda la hinchada.



Este domingo, ante Cortuluá

Esta tarde los verdiblancos deberán hacer la tarea en Palmaseca y es ganándole al modesto Cortuluá.



El rival, que viene de empatar agónicamente 1-1 con Envigado en la fecha pasada, ocupa el puesto 11 con 16 puntos en la tabla.



Para este duelo es casi fijo que el técnico Rafael Dudamel utilice la base que inició ante Nacional por la jornada 12. Es decir, se presentaría una variante en zona defensiva.



Christian Mafla podría ser titular como lateral izquierdo, en tanto que Kevin Velasco pasaría al banco de suplentes.



En la primera línea del mediocampo es posible que se mantengan los canteranos Jimmy Congo y Enrique Camargo, para dejar más adelante a John Vásquez, Teófilo Gutiérrez y a Yonny González, y como ariete central a Agustín Vuletich.



Cortuluá entre tanto tendrá un equipo muy fogoso es tarde, de mucha marca en el medio y a uno de los goleadores de la Liga, el samario Luis Carlos Ruiz.