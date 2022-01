El campeón volvió a caer en la Liga: Deportivo Cali perdió con Deportes Tolima en Palmaseca

El campeón Deportivo Cali sigue sin reaccionar en la Liga, esta vez al sufrir su segunda derrota de manos del Tolima, justamente el equipo con el que definió el título del torneo anterior.



Los azucareros cayeron este miércoles 0-1 en Palmaseca, resultado que ya inquieta a la afición, aunque tiene el atenuante de haber perdido hombres claves como Hernán Menosse, Juan Camilo Angulo, Andrés Colorado y Jojhan Valencia, entre otros, además de las bajas obligadas de hombres importantes como John Vásquez y Hárold Preciado.



Curiosamente el gol del equipo pijao lo anotó Andrés Ibargüen, el jugador que sonó para reforzar al Deportivo Cali, pero al final los verdiblancos se inclinaron por Santiago Mosquera como su nueva cara.



En la etapa inicial se mostró más claro y ambicioso el Deportes Tolima, que generó opciones y creó problemas a la zaga local con Yohandry Orozco, Luis Miranda y el mimo Michael Rangel.



El arquero Humberto Acevedo resultó vital para mantener la valla invicta en esos 45 minutos iniciales.



A los 19 minutos controló un remate de Yohandry Orozco, a los 22 de nuevo salvó su valla en doble acción, primero con zapatazo de Michael Rangel y enseguida con zurdazo de Orozco.



La única opción clara del Deportivo Cali en ese periodo se dio a los 41 minutos con un cabezazo de Teófilo Gutiérrez, después de un tiro de esquina, que salió desviado.



A los azucareros les costó porque Teófilo estuvo solo en la labor de creación; Duván Mina y Santiago Mosquera no fueron regulares en su fútbol, y Ángelo Rodríguez tuvo que batallar solo con los zagueros pijaos.

Descuido y gol

Comenzando el segundo tiempo el visitante logró el gol que le dio la victoria. Andrés Ibargüen salió de la marca de Juan Esteban Franco y aprovechó un tiro de esquina para cabecear a placer y poner el 1-0 en Palmaseca.



El Cali quiso reaccionar y aunque el técnico Rafael Dudamel movió el banco, faltó claridad y tranquilidad para inquietar el arco de William Cuesta.



Tolima pudo aumentar la cuenta a los 63 con un remate del paraguayo Gustavo Ramírez que atajó Humberto Acevedo.



Deportivo Cali fue al frente con Daniel Luna y el juvenil José Mulato, pero solo le alcanzó para inquietar hasta tres cuartos de cancha.



Teófilo intentó, pero se sintió muy solo, y Ángelo buscó más el contacto con los zagueros pijaos para propiciar algún tiro penal.



En los minutos finales, más por el ímpetu y el amor propio que por fútbol y claridad, los azucareros gozaron, pero también desperdiciaron, dos opciones claras de empatar.



A los 86 fue Jorge Marsiglia quien falló de manera increíble, y a los 89 fue Andrés Balanta, ante pase de Ángelo Rodríguez, quien no supo definir en el arco tolimense.



Por mucho que lo intentó, con pelotazos especialmente, el empate no llegó para el Deportivo Cali.



Ya son dos derrotas que sufre el equipo de Rafael Dudamel, un comienzo que no estaba en el presupuesto de nadie pese a los cambios que ha tenido que solventar el venezolano en su plantilla.



Los verdiblancos deberán hacer la respectiva autocrítica, pero también pasar la página para mirar al frente y reaccionar lo más pronto posible, sobretodo cuando en la tercera fecha le espera otro duro rival, Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.

La síntesis

Estadio: Deportivo Cali

Árbitro: Bismarks Santiago

Formaciones



Deportivo Cali: Humberto Acevedo, Juan Esteban Franco, Kevin Moreno, Jorge Marsiglia, Kevin Velasco, Carlos Robles, Andrés Balanta, Santiago Mosquera, Teófilo Gutiérrez, Duván Mina y Ángelo Rodríguez.

Cambios:Leyton y Luna por Robles y Mina (52), A. Gutiérrez por Franco (67), Mulato por Mosquera (76).

DT: Rafael Dudamel



Tolima: William Cuesta, Juan Camilo Angulo, Julián Quiñones, José Moya, Junior Hernández, Juan David Ríos, Bryan Rovira, Yohandry Orozco, Luis Miranda, Andrés Ibargüen y Michael Rangel.

Cambios: Ramírez por Rangel (62), Trujillo por Ibargüen (79), Meléndez por Orozco (90).

DT: Hernán Torres

Goles: 0-1: Ibargüen (47).