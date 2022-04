¡Duro golpe! Deportivo Cali se dejó sacar el triunfo del Junior en el último minuto

Deportivo Cali dejó escapar la victoria en el último minuto al permitir el empate 1-1 del Junior este sábado en el estadio azucarero.



Los verdiblancos lo ganaban con gol de Kevin Velasco, pero en tiempo de reposición Miguel Borja, de cabeza, alcanzó la igualdad que dejó fría a la hinchada caleña.



Tras su victoria 2-0 en Copa Libertadores contra Boca Juniors, el Cali saboreó un trago amargo y se mantiene alejado del grupo de los ocho.



Fueron de altibajos los primeros 45 minutos. Con un equipo alterno, que tuvo titulares y emergentes pensado en el partido de Libertadores contra Corinthians el miércoles próximo en Brasil, el conjunto verdiblanco trató de proponer un juego ofensivo, particularmente en los pies de Michel Ramos, Teófilo Gutiérrez y Kevin Velasco, quienes más contacto con la pelota tuvieron. Pero faltó claridad en la jugada final.



Los visitantes, por su parte, tenían enviones de ataque por el costado derecho, con Edwuin Cetré y Fredy Hinestroza, pero no encontraban la recepción necesaria para abrir el marcador.



Solo dos jugadas de verdadero riesgo pudieron contabilizarse en la primera parte. Una en el minuto 31 mediante un potente remate de Miguel Borja que mandó el arquero Humberto Acevedo al cobro de esquina, y la otra, el penal cometido sobre Ramos, en el 39, tras falta de Gabriel Fuentes.



El delantero argentino Agustín Vuletich, que todavía no sabe lo que es marcar gol con el Cali, pidió la pelota para ejecutar el cobro por encima de Teófilo Gutiérrez, pero malogró el penal. Sebastián Viera le atajó el remate, que fue al costado derecho del arquero.



Para la parte complementaria fueron los ‘Tiburones’ los que salieron con más bríos en busca del gol. Apenas comenzado el segundo tiempo tuvieron dos acciones de peligro por medio de Luis González y Borja, en la primera de ellas comprometido el arquero Acevedo.



Consciente de sus necesidades, el técnico Rafael Dudamel movió el banco y mandó a la cancha a Carlos Lucumí y Michael Ortega por Vuletich y ‘Teo’. Y justamente de los pis de Ortega nació el gol.



El volante se proyectó por la derecha, mandó un centro pasado que no recepcionó Lucumí, pero sí, más atrás, Kevin, para fusilar a Viera.



Con el 1-0 a su favor, Dudamel siguió haciendo modificaciones y relevó a Christian Mafla y Velasco por Aldaír Gutiérrez y José Caldera.



Un descuido de Jorge Marsiglia terminó con un remate de Borja y Acevedo salvó con su pies.



También hizo movimientos el técnico Juan Cruz Real con el ingreso de Carmelo Valencia, Yesus Cabrera y Ómar Albornoz en busca del empate, pero no llegó.



Cuando se jugaba el segundo minuto de la reposición llegó un centro de Yesus Cabrera, Miguel Borja le ganó el salto a Jorge Marsiglia y anotó para el 1-1 que deja al Cali mal ubicado en la tabla.



El próximo domingo enfrentará al América con la misión de sacar tres puntos, en el estadio Pascual Guerrero, si quiere mantener vivas sus aspiraciones de meterse en los ocho, a falta de cinco fechas para terminar el torneo ‘todos contra todos’.



El clásico vallecaucano, con dos equipos necesitados, será a las 6:10 de la tarde, el domingo 17 de abril.