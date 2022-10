Duelo de capitanes: Teófilo Gutiérrez y Adrián Ramos exponen su experiencia en el clásico

El clásico de este domingo en Palmaseca entre Deportivo Cali y América, por la fecha 16 de la Liga, será una buena oportunidad para que los capitanes de cada equipo, Teófilo Gutiérrez y Adrián Ramos, desempolven su liderazgo, experiencia y talento, que andan escondidos hace rato.



El cuadro azucarero se juega un partido lleno de expectativas. Tendrá el estreno de su nuevo director técnico, Jorge Luis Pinto, que llega en la peor crisis deportiva de la institución.



Teófilo volverá a jugar un clásico contra el América, ya que en el derbi pasado, disputado en septiembre en el estadio Pascual Guerrero, el barranquillero se encontraba pagando fecha de suspensión por haber sido expulsado contra Jaguares.



Previamente, el técnico Pinto aseguró que contará con el barranquillero en el equipo y que “está sorprendido” de la buena disposición que ha tenido ‘Teo’. El delantero no ha vuelto a marcar con el verdiblanco desde el encuentro contra el Deportivo Pasto, el pasado 14 de septiembre.



Teófilo ha jugado 61 partidos con la camiseta del Deportivo Cali y ha marcado un total de 12 goles. La última vez que le marcó al América fue el pasado 18 de abril por el primer semestre de la Liga 2022.



Los ‘Azucareros’ vienen de perder en Barranquilla contra el Junior con un gol de última hora del delantero Carlos Bacca. Los verdiblancos quieren estrenar con victoria su nuevo banquillo técnico y necesitarán de toda la ‘magia’ y actitud de Teófilo Gutiérrez.



Por su parte, al América solamente le sirve sumar ante el verdiblanco. Los ‘Diablos rojos’ están en la lucha de meterse al grupo de los 8 de la tabla de posiciones.



El equipo de Alexandre Guimaraes llega a Palmaseca con 23 puntos. Los rojos no pueden dar ventaja en este clásico.



Por eso, el ‘Escarlata’ buscará contar con la experiencia y talento de Adrián Ramos. El capitán americano deberá ‘treparse’ el equipo al hombro en este importante partido y aportar de todo su talento para encontrar de nuevo una victoria en Palmaseca.



“Es difícil estar tanto tiempo sin marcar un gol y más al saber que viene un clásico. Estamos trabajando el día a día en lo físico y en lo mental para aprovechar cada opción que tengamos. Ojalá en este clásico pueda anotar”, comentó Adrián.



En el último encuentro del América ante Nacional se vio la falta de gol del conjunto escarlata, que no supo aprovechar las oportunidades que tuvo.



Ante Deportivo Cali se deberá mejorar esta condición y hacer lo posible para llevarse los tres puntos de Palmaseca. En la última ocasión que América jugó en condición de visitante contra los verdiblancos, los ‘Diablos rojos’, dirigidos por Juan Carlos Osorio, fueron victoriosos con gol de Adrián Ramos y con dos hombres menos.



“Sabemos que es un partido difícil. Ambos equipos saldrán con el objetivo de ganar. Independiente de la situación que esté viviendo el Cali, ellos saldrán a proponer al igual que nosotros. Queremos los tres puntos”, aseguró el capitán americano.



Por otro lado, la última vez que Adrián Ramos marcó para los ‘Escarlatas’ fue el 24 de julio en el empate 1-1 contra Cortuluá.



“Yo siempre me he considerado un goleador. Ya está en la opinión de cada uno si no piensa lo mismo. Ojalá que en este clásico pueda volver a marcar. Lo más importante es que América pueda ganar”, dijo Ramos.



El historial entre Deportivo Cali y el América por la Liga colombiana está de la siguiente manera: Se han jugado 297 partidos. Han sido 109 victorias para el Cali, 96 para el América y han empatado en 92 oportunidades.



El partido se jugará mañana en el estadio del Deportivo Cali a las 5:35 p.m y será a puerta cerrada, debido a las cinco fechas de suspensión que recibió el Cali por lo ocurrido en Tuluá.