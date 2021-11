Dudamel y la polémica arbitral: "Si hubiese expulsado a 'Teo' me hubiera parecido justo"

Deportivo Cali consiguió una importante victoria como local frente al Deportes Quindío (1-0) y pegó el gran salto en la tabla general de posiciones de la Liga colombiana, pues ya es cuarto del campeonato con 30 puntos.



Sin embargo, el juego frente a los quindianos se vio empañado por las decisiones arbitrales y la forma en cómo el central Luis Matorel de Bolívar, administró el juego en la cancha del estadio Deportivo Cali.



La expulsión del defensor Hernán Menosse, la repartición de amarillas para el Cali en la etapa inicial y la no sanción con tarjeta roja para Teófilo Gutiérrez, fueron algunas de las polémicas del arbitraje que contó con la ayudar del VAR.



Sin duda la jugada que deja en la picota pública al árbitro, fue la infracción de 'Teo' sobre los 34 minutos. En esa jugada sin balón, el capitán verdiblanco propinó un certero cabezazo a un defensor del Quindío, que tras el golpe cae rápidamente al piso. En la jugada intervino el VAR y tras varios segundos sólo se ganó la amarilla.



Sobre esa jugada, el técnico Rafael Dudamel dijo: "El árbitro llevó muy bien el partido, la expulsión de Hernán estuvo bien y si hubiese expulsado a 'Teo' me hubiera parecido justo, al principio estuvo tan emocional como los jugadores, lo tuve cerca un momento y lo invité a no estar en toma y dame con el futbolista, porque los estaba retando mucho y eso los saca de su tranquilidad, tuvo una actuación correcta y resolvió bien".



A pesar de estas declaraciones, en redes sociales comenzaron a mofarse del entrenador venezolano a quien muchos le exigían que sacara la tablet y mostrara la acción de Teófilo.

Últimamente @rafaeldudamel no lleva la tablet a sus entrevistas; claro cuando @Dimayor le ha dado un empujón para clasificar. 3 partidos que se ha beneficiado del arbitraje. @AsoDeporCali pic.twitter.com/S9fuTgTNp2 — Luis Hernán (@lhpedraza) November 8, 2021

Espero que Dudamel saque la Tablet en la conferencia de prensa y diga que Teo Gutiérrez mereció ser expulsado por claro cabezazo a Quintero — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) November 8, 2021