¡Distanciados con el gol! La mala hora de los delanteros del Deportivo Cali en a Liga

Deportivo Cali viene atravesando la época de ‘las vacas flacas’ en el campeonato del fútbol colombiano. La principal característica del Cali campeón, que era su alta producción ofensiva y goles, hoy es solo un recuerdo que parece todavía no volver.



No es para menos preocuparse porque un equipo lleno de figuras como Teófilo Gutiérrez, Ángelo Rodríguez, John Vásquez, Hárold Mosquera, Kevin Velasco, entre otros en ataque, solo lleve tres anotaciones en ocho jornadas. De ahí se entiende la razón de los malos resultados.



La pregunta que hoy ronda por los pasillos de la sede de Pance es: ¿qué está ocurriendo con los atacantes del Deportivo Cali?



Milton Rodríguez, exgoleador del verdiblanco, comentó al respecto de la pregunta: “Ni el equipo ni los jugadores andan bien individualmente, esa es una de las razones por las cuales se está dificultando anotar gol. Se notan ansiosos, pues no es fácil ser el campeón actual y estar en la posición 20, es mucha presión”.



Este Deportivo Cali sufrió varias bajas importantes cuando la Liga ya estaba rodando. Comenzando por su goleador Hárold Preciado, quien fue fichado por el Santos Laguna de México.



“La salida de Preciado influyó bastante, pues era el socio de todos, quien hacía los goles y no fue reemplazado. Eso afecta el rendimiento de los demás porque no encuentran en quién descargar ese juego ofensivo que tenían el semestre pasado”, comentó el periodista José Orlando Ascencio, subeditor de Deportes de El Tiempo.



Sin embargo, en el Cali se quedó Ángelo Rodríguez y ahora se sumó Yonny González, de quienes se espera mucho para poder revertir esta mala situación en materia de efectividad de goles.



“Lo de Ángelo y Yonny, quienes son los delanteros del equipo, es una cuestión de rendimiento, aplicación, efectividad, y el único que tiene respuesta para eso debe ser el entrenador a través de su modelo de juego, que permita que el centrodelantero sea eficaz”, comentó Armando ‘El Piripi’ Osma, goleador del Deportivo Cali a finales de la década de los 80.



“Los goleadores somos de rachas y en estos momentos es claro que afectó la salida de jugadores como Hárold Preciado, el goleador con 13 goles y que no es fácil reemplazarlo. Esperemos que Ángelo o quien esté en la posición de delantero marque siquiera un gol y se salgan de esa presión de que se tiene que marcar y ganar lo más rápido posible”, aseguró Milton Rodríguez.



Otro punto para analizar es la generación de opciones de gol que el Cali está realizando durante los partidos.



“En el fútbol ofensivo dentro de un modelo de juego siempre se crean situaciones de gol. Si el equipo necesita cinco opciones para hacer un gol, pues eso significa que debes crear 20 para anotar siquiera dos o tres goles. En estos momentos, tanto la generación de fútbol como la eficacia para marcar son aspectos que están debiendo en el Deportivo Cali”, manifestó ‘Piripi’ Osma.



Esa notoria diferencia entre la ofensiva del Cali campeón a la de este año fue el punto que resaltó el periodista Orlando Ascencio: “Este Deportivo Cali no es tan fluido como el semestre pasado, que generaba mucho juego ofensivo y marcaba varios goles. Preciado era quien hacía casi todos los goles, pues Teófilo y Vásquez hacían algunos, por ahí Ángelo aportaba, aunque ya son 19 fechas sin marcar”.



Sin duda, este Deportivo Cali necesita una revolución inmediatamente, situación que comprende Milton Rodríguez: “Es un inicio de torneo de donde vienen de ser campeones y no pudieron tener la mejor pretemporada. Ya son ocho juegos donde se es puesto 20 y comienza la presión en todos los aspectos”.



Por su parte, ‘Piripi’ Osma resaltó que “si el Cali quiere recuperarse en materia de resultados, primero debe mejorar en el tema de la confianza del individuo, que el jugador tenga a través de la seguridad buen rendimiento en la línea de juego donde pertenece”.



Por lo pronto, el ‘azucarero’ se prepara para enfrentar por Liga al Unión Magdalena, este domingo en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.

Cali se alista para la vuelta de la Superliga

Deportivo Cali vive las épocas duras en la Liga colombiana, donde después de ocho fechas es el último del campeonato con solo 4 puntos de 24 posibles.



El mal momento del ‘azucarero’ en la defensa de su título como campeón de Colombia tienen en aprietos al grupo técnico y jugadores. Sin embargo, este miércoles el verdiblanco tendrá la oportunidad en la final de la Superliga de cambiar esa mala imagen que trae hasta el momento.

El duelo de vuelta para conocer quién es el ‘supercampeón’ de 2021 entre Deportivo Cali y Deportes Tolima se vivirá en la cancha del estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.



En lo que parece ser la reedición de la final de 2021-II, los dirigidos por Rafael Dudamel cuentan con lo mejor de su nómina para este compromiso. Cabe recordar que el juego de ida que se disputó en Palmira terminó 1 a 1.

Datos

El Cali no pudo concretar la llegada del argentino Agustín Vuletich, luego de que no llegaran a un acuerdo para firmar su vinculación.



Otro de los jugadores que estuvo cerca para firmar fue el exCali José ‘Pepe’ Sand, pero al final no pudo concretar su desvinculación de Lanús.



En la nómina del Deportivo Cali hay delanteros jóvenes como Duván Mina, José Mulato y Carlos Lucumí, canteranos que en algún momento podrían darle la mano al plantel.