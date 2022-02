Deportivo Cali Vs. América: ¿cuándo se jugará el clásico de la fecha 10 de la Liga?

La Dimayor dio a conocer la programación de la décima fecha de la Liga Betplay I-2022, la cual se disputará entre el 4 y el 8 de marzo, y tendrá como atractivo los clásicos regionales del fútbol profesional colombiano.



La jornada abrirá el viernes 4 de marzo con el clásico del Eje Cafetero entre Once Caldas y Deportivo Pereira, en el estadio Palogrande y cerrará el martes 8 de marzo con el partido entre Jaguares de Córdoba y Deportivo Pasto, en el estadio Municipal de Montería.



Entre los atractivos de la fecha están los clásicos del Valle, Bogotá y Antioquia. Cali y América se verán las caras el 5 de marzo en el estadio de Palmaseca, mientras que Santa Fe y Millonarios se enfrentarán el 6 de marzo en el estadio El Campín.



Ese mismo día se disputará el juego entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot.

Así se jugará la jornada:



4 de marzo



Once Caldas vs Deportivo Pereira

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Palogrande



5 de marzo



Junior FC vs Unión Magdalena

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Metropolitano



Deportivo Cali vs América de Cali

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Deportivo Cali



La Equidad vs Patriotas FC

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo



6 de marzo



Alianza Petrolera vs Atlético Bucaramanga

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata



Independiente Santa Fe vs Millonarios FC

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: El Campín



Atlético Nacional vs Independiente Medellín

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot



7 de marzo



Cortuluá FC vs Deportes Tolima

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Por definir



8 de marzo



Águilas Doradas vs Envigado FC

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Alberto Grisales



Jaguares FC vs Deportivo Pasto

Hora: 7:35 p.m.

Estadio: Jaraguay