Deportivo Cali va por puntos al Atanasio Girardot en su visita al DIM por la Liga

Luego de ceder 2 puntos en Palmaseca por el empate 0-0 contra La Equidad, los Azucareros enfrentan hoy, a partir de las 8:00 de la noche, a Deportivo Independiente Medellín.



El ‘poderoso de la montaña’ llega herido al Atanasio, pues cayó frente a Millonarios 2-1 en el estadio El Campín de Bogotá la fecha pasada, luego de estar en ventaja.



Además, el conjunto que dirige David González, y que se encuentra en competencia en la Copa Libertadores, está en este momento por fuera del grupo de los ocho equipos clasificados para pelear el primer título de Liga al final del semestre.



El DIM suma 13 puntos luego de 12 partidos jugados y no podrá ceder puntos en casa ante el colero Deportivo Cali.



Pero tampoco el Cali puede seguir cediendo puntos, no solo porque es el último de la Liga, con apenas 9 unidades, sino porque su posición en la tabla del descenso es bastante riesgosa. Ocupa la casilla 16 y solo supera a Once Caldas, Alianza Petrolera, Atlético Huila y Unión Magdalena; estos dos últimos son parcialmente los que descenderían de manera directa.



El técnico azucarero, Jorge Luis Pinto, tuvo cuatro días, después del juego contra La Equidad, para diseñar una estrategia que le permita traerse puntos del Atanasio esta noche, por la fecha 13 de la Liga.



El Cali deberá ser ofensivo, pero no podrá darle la más mínima ventaja a un Medellín ansioso por sumar y que cuenta con hombres peligrosos como Luciano Pons, Felipe Pardo y Émerson Batalla. El defensa José Caldera ya podrá jugar con el cuadro verdiblanco.



Seguramente el conjunto local dispondrá de su principal plantilla, con la que inició su andadura en el Grupo B de la Libertadores, donde ya empató 1-1 en casa contra Internacional.



Esta noche, en el Atanasio, se prevé un juego intenso.

El Cali como visitante

Cayó en la segunda fecha 3-0 contra Santa Fe. En la cuarta, empató 1-1 con Nacional en el Atanasio.



Le ganó 2-1 a Tolima por la sexta fecha en Ibagué. Por la séptima fecha fue derrotado 2-0 por Millonarios.



Cayó 2-1 con Pasto en la fecha 9. En la 11 perdió con Huila 1-0.

La Ficha

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 8:00 p.m.

Árbitro: Éder Vergara

Asistentes: Dionisio Ruiz (Córdoba) y Julio Sierra (Sucre).

Probables formaciones



Independiente Medellín: Luis Vásquez, Jordy Monroy Ararat, Víctor Moreno, John Palacioos, Daniel Londoño, Daniel Torres, Jaime Alvarado, Edwuin Cetré, Felipe Pardo, Émerson Batalla (Miguel Monsalve), Luciano Pons.

DT: David González



Deportivo Cali: Kevin Dawson, Aldaír Gutiérrez, Germán Mera, José Caldera, Juan José Tello, Fabry Castro, Rafael Bustamante, John Vásquez, Kevin Velasco, Daniel Mantilla, Gustavo Ramírez (Kevin Viveros).

DT: Jorge Luis Pinto