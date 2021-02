Deportivo Cali tendrá este domingo una nueva prueba exigente en la Liga colombiana

Juan Carlos Pamo

Aunque no pudo ganar, el Deportivo Cali de Alfredo Arias dejó buenas sensaciones el jueves en la noche tras empatar 1-1 frente al Medellín en el juego que cerró la novena fecha del torneo.



El resultado les permitió a los verdiblancos sumar un punto en una plaza difícil como el Atanasio Girardot, frente a un DIM que también arrancó el 2021 con un buen rendimiento.



La escuadra verdiblanca se fue arriba en el marcador con un gol del defensa Jorge Arias, pero los dueños de casa alcanzaron a igualar las acciones sobre el final, pese a no haber sido superiores.



Ya con esta página atrás, el elenco caleño regresó a la ciudad para pensar en su próximo reto: el juego de mañana frente al complicado Independiente Santa Fe.



El equipo realizó este viernes trabajos de recuperación en su sede de Pance, y por lo apretado del calendario, el técnico Alfredo Arias podría mover el equipo para evitar el cansancio de sus jugadores.



En la mitad del campo, Andrés Colorado tendría la oportunidad de ser inicialista para que Carlos Robles o Jhojan Valencia tengan un respiro.

Mientras que en la zona ofensiva, Kevin Velasco y Michell Ramos podrían oxigenar al equipo con su velocidad por las bandas.

Tranquilidad numérica



Aunque lleva dos empates consecutivos, en el entorno del Deportivo Cali se siente tranquilidad por el buen momento numérico del equipo, que se mantiene líder de la Liga con una interesante marca de 21 puntos de 27 disputados.



La escuadra de Arias, además, se encuentra invicta en lo que va de la temporada, con seis triunfos y tres empates.



El partido ante Santa Fe será una nueva prueba de fuego para los verdes, que ganando se pondrían muy cerca de obtener de manera anticipada su clasificación a las finales del campeonato.

Inquieta el tema de la definición

El único lunar que siguen teniendo los azucareros es el de la definición, un problema que les impidió llevarse los tres puntos frente al DIM.



Eso lo tiene claro Alfredo Arias, quien en el post partido del jueves expresó: “Otra vez pagamos la mala finalización de jugadas que creamos, muchas, en primer y segundo tiempo. No finalizamos bien por nervios o apuros, hay que seguir trabajando eso porque es muy importante”.



No obstante, el uruguayo se encuentra feliz con la manera de jugar de su equipo. “El hincha debe estar contento porque este equipo siempre sale a ganar”, dijo.



El juego ante Santa Fe será este domingo a las 8:10 de la noche en el estadio del Deportivo Cali.

La jornada

La décima fecha del campeonato comenzará este sábado con dos partidos: Equidad Vs. Boyacá Chicó y Patriotas Vs. Junior.



Este domingo se disputarán estos cuatro juegos: Envigado Vs. Medellín, Deportes Tolima Vs. Rionegro Águilas, Deportivo Pasto Vs. América y Cali Vs. Santa Fe.



El lunes se jugarán otros dos duelos: Deportivo Pereira Vs. Once Caldas y Millonarios Vs. Jaguares.



La jornada se cerrará el martes con el encuentro entre Atlético Nacional y Alianza Petrolera.