Deportivo Cali tendrá dos juegos definitivos en el sueño de avanzar en la Copa Libertadores

En el Grupo E de Copa Libertadores no está dicho todo, pese a que se han jugado cuatro fechas.



Corinthians con 7 puntos, Boca Juniors con 6, Deportivo Cali con 5, y un poco más atrás Always Ready, con 4, tienen chances de pelear los dos cupos para la siguiente ronda del certamen internacional.



Lo que viene son dos jornadas que ayudarán a aclarar un poco el panorama: el 17 de mayo Boca Juniors recibirá a Corinthians, en tanto que el 19, Deportivo Cali será local ante Always Ready.



¿Qué le conviene al conjunto azucarero? Que haya empate en La Bombonera en el duelo entre el cuadro ‘Xeneize’ y el ‘Timao’, y, por supuesto, que los dirigidos por Rafael Dudamel saquen los tres puntos ante el elenco boliviano.



De darse esos resultados, Corinthians llegaría a 8 puntos, los mismos del Deportivo Cali, en tanto que Boca sumaría 7 y Always Ready se quedaría con 4.



Con esos resultados, le tocaría al Deportivo Cali jugársela toda el 26 de mayo ante Boca Juniors, en La Bombonera.

Tolima, en la pelea

El otro equipo colombiano en la Libertadores, Deportes Tolima, recuperó chances de clasificarse a la siguiente fase al vencer el miércoles 1-0 a Independiente del Valle de Ecuador.



Los ‘Pijaos’ llegaron a 7 puntos en la tabla de posiciones del Grupo D y son segundos detrás del brasileño Atlético Mineiro, que es líder con 8.

Independiente del Valle es tercero con 4, en tanto que América Mineiro, de Brasil, es colero con 1.



En la siguiente jornada, Tolima podría sellar su pase a la otra ronda, si vence el 18 de mayo al último del grupo en el Murillo Toro, y si Atlético Mineiro —un día después— derrota como local al ecuatoriano Independiente del Valle.