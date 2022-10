Deportivo Cali será juez esta tarde del Once Caldas por la fecha 18 de la Liga colombiana

Ajeno a la intensa lucha que sostiene una buena camada de equipos por estar en la fiesta final, Deportivo Cali sigue jugando su propio partido y lo está haciendo muy bien desde la llegada del técnico Jorge Luis Pinto.



Un triunfo, ante nadie menos que el archirrival América, y un empate que pudo ser victoria, contra Águilas Rionegro, son el resultado de las dos primeras apariciones del técnico santandereano en el banco, y su comienzo en esta segunda era con los ‘Azucareros’ ha sido el esperado, más allá de que hay mucho trabajo por delante y muchos detalles por afinar tácticamente.



Hoy, en Palmaseca, y nuevamente sin público, Pinto y sus jugadores buscarán una nueva victoria cuando enfrenten a Once Caldas, que no regalará nada en su lucha por mantenerse en el grupo de los ocho equipos parcialmente clasificados a la liguilla.



El Cali, eliminado de la fiesta final, tiene otro propósito y no es más que sumar y sumar todos los puntos que pueda, cuando restan tres fechas para concluir el torneo ‘todos contra todos’, para no quedar en zona de riesgo en el descenso en la temporada 2023.



Esa fue una de las razones por las cuales Pinto aceptó dirigir el equipo antes de terminar este torneo y no en el comienzo del siguiente campeonato. Como lo declaró, el entrenador quiere saber, a ciencia cierta, con qué jugadores puede contar y qué necesita para la próxima temporada.



En el partido pasado, por ejemplo, le dio chances al delantero argentino Agustín Vuletich, duramente cuestionado por su falta de gol y, posteriormente, relegado al banco o la tribuna. Pero contra Águilas Rionegro pudo marcar, de penal, su primer tanto con el conjunto verdiblanco.



Para el juego de esta tarde en Palmaseca, el Cali podría contar con el regreso de Daniel Luna y Kevin Velasco, que esta semana entrenaron con el plantel. Yony González debe pagar una fecha más de sanción.

Se prevé que el técnico Jorge Luis Pinto haga algunas modificaciones en la nómina titular en aras de ensayar jugadores y posiciones.



El Once Caldas, por su parte, tendrá el regreso de Jesús David Murillo, Santiago Mera, Diego Valdés y Santiago Cubides. No estarán, por sanción, Jáider Riquett, Dannovi Quiñónez y Ayron del Valle. Pese a ello, viene por tres puntos clave a Palmaseca.



Ficha técnica

Estadio: Deportivo Cali (Palmaseca)

Hora: 5:35 p.m.

Árbitro: Bismark Santiago

Probables formaciones



Deportivo Cali: Humberto Acevedo, Aldaír Gutiérrez, Guillermo Burdisso, Germán Mera, Christian Mafla, Óscar Segura, Jimmy Congo, Enrique Camargo, Kevin Velasco, Teófilo Gutiérrez, Ángelo Rodríguez.

DT: Jorge Luis Pinto



Once Caldas: Éder Cháux, Jorge Cardona, Fáiner Torijano, Camilo Mancilla, Alejandro Artunduaga, Leonardo Pico, Guillermo Celis, Marlon Piedrahita, Alejandro García, Diego Valdés, Edward López.

DT: Diego Corredor