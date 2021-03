Deportivo Cali: "Nos faltó ser más precisos en las definiciones que tuvimos", Alfredo Arias

Juan Carlos Pamo

El empate sin goles entre Deportivo Cali y Tolima por la Liga colombiana dejó un sinsabor en el entorno azucarero por el bajón en el rendimiento futbolístico en las últimas jornadas.

Los verdiblancos sumaron siete partidos sin conocer la victoria, una situación que genera una alta preocupación.

"Corregimos varias cosas, pudimos controlar mejor las salidas rápidas de ellos. Quizá nos faltó ser más precisos en las definiciones que tuvimos", comentó el estratega charrúa.

Deportivo Cali llegó a 24 puntos en la tabla de posiciones. "Me preocupan muchas cosas, aunque trato de empezar con el juego y no con los resultados. Nosotros intentamos siempre ganar, pero los rivales juegan. Me preocuparía que ganaran otros fácilmente y nosotros no pudiéramos. El fútbol se ha vuelto muy parejo", agregó.

Los verdiblancos visitarán el próximo jueves (8:05 p.m.) al Atlético Bucaramanga, juego válido de la fecha 14.