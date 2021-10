Deportivo Cali buscará ante Envigado una victoria para seguir soñando con la clasificación

Rezagado en la tabla de posiciones de la Liga colombiana, Deportivo Cali tendrá esta tarde (4:00 p.m) otra ‘final’, cuando enfrente al difícil Envigado, que está dentro del grupo de los ocho equipos que, hasta hoy, disputarían el campeonato.



El juego corresponde a la fecha 12 del torneo, en el Estadio Polideportivo Sur.



Los envigadeños tienen 18 puntos en la tabla de posiciones, por 13 del Cali.



El técnico Rafael Dudamel dispone de lo mejor de sus hombres para tratar de traerse los tres puntos del feudo del equipo ‘naranja’.



Hárold Preciado y Teófilo Gutiérrez comandarían el ataque azucarero.

El Cali tiene otro reto esta semana que comienza, pues el 6 de octubre enfrentará en el juego de ida de las semifinales de la Copa Colombia al Atlético Nacional, por lo que deberá ser estratégico en el uso de la nómina.

La fecha 12

La jornada comenzó el jueves con el triunfo de Once Caldas sobre Pasto como visitante 0-1.



Este viernes, Deportes Tolima e Independiente Santa Fe igualaron sin goles mientras que Atlético Junior superó 1-0 a Patriotas Boyacá.



Este sábado, además del partido entre Envigado y Cali, serán los juegos Equidad Vs. Deportes Quindío (4:00 p.m.), Deportivo Pereira Vs. Atlético Nacional (6:05 p.m.) y América Vs. Huila (8:10 p.m.).



Este domingo se realizarán los partidos Millonarios Vs. Águilas Doradas (4:00 p.m.), Independiente Medellín Vs. Bucaramanga (6:05 p.m.) y Alianza Petrolera Vs. Jaguares de Córdoba (8:10 p.m.).

La Ficha

Estadio: Polideportivo Sur (Envigado)

Árbitro: Edilson Ariza Moreno

Hora: 4:00 p.m.





Probables formaciones



Envigado: Santiago Londoño, Santiago Jiménez, Carlos Ordóñez, Jonhatan Lopera, Yéferson Rodallega, George Saunders, Iván Rojas, Yaser Asprilla, José Hernández Chávez, Juan Zapata, Jáder Meza.



DT: José Alberto Suárez



Deportivo Cali: Guillermo de Amores, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, José Caldera, Darwin Andrade, Jhojan Valencia, Andrés Colorado, John Vásquez, Teófilo Gutiérrez, Hárold Preciado, Ángelo Rodríguez.



DT: Rafael Dudamel



