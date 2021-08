Deportivo Cali: Alfredo Arias ha vuelto a respirar en la Liga colombiana

La frase del técnico uruguayo Alfredo Arias en la rueda de prensa tras finalizar el partido contra Alianza Petrolera el domingo en Barrancabermeja fue contundente: “Afortunadamente ganamos; si hubiésemos perdido, ni estaría hablando acá”.



Los Azucareros derrotaron 2-3 a los Petroleros en un duelo que significaba más que tres puntos en la tabla de posiciones para el técnico Arias, pues su continuidad en el banquillo verdiblanco estaba en juego.



Cali llegó a ese duelo contra Alianza con 5 puntos y en la casilla 15 en la tabla de posiciones, tras solo una victoria y cuatro partidos en línea sin ganar. El empate 2-2 contra Millonarios en Palmaseca había sido la sentencia del estratega charrúa.



Y sudó petróleo el equipo vallecaucano, porque en ‘Barranca’ comenzó perdiendo 1-0 muy temprano, pero pronto igualó la pizarra.

Posteriormente, el local se puso en ventaja de nuevo, hasta que la visita remontó y al final se quedó con el triunfo, que lo deja en la décima casilla con 8 unidades.



En la victoria azucarera fue clave Teófilo Gutiérrez, quien entró en el comienzo de la parte complementaria y le dio manejo y claridad al equipo, como también lo fue Ángelo Rodríguez, autor de dos goles y elegido como figura del partido.

Las declaraciones de Arias

“Es mérito absoluto de mis jugadores que hicieron un gran esfuerzo para sacar este resultado ante un muy buen equipo. Este es un equipo que se entrega a muerte por su camiseta, por el trabajo de la semana y con el que estoy agradecido eternamente”, manifestó el entrenador del Cali.



“Con los cambios que se hicieron el equipo mostró otra cara en el segundo tiempo; por eso los hice, hay que ver el contexto del partido y el desgaste del rival”, agregó Arias sobre la intensidad que imprimieron los locales, a pesar de haberse quedado con 10 hombres en el primer tiempo, tras la expulsión de Julián Guevara por falta peligrosa contra Jhojan Valencia.



“Alianza Petrolera juega muy bien, no es casualidad la campaña que hacen. El nerviosismo de lo que estamos viviendo y alguna improvisación hoy los estamos pagando”, precisó.



Con respecto a la participación de Teófilo, el timonel azucarero dijo: “‘Teo’ nos vuelve a dar la tranquilidad para jugar; en un equipo de jugadores muy jóvenes, entró y dijo ‘dámela acá, toma y toma’, pero tuvimos que arriesgar indudablemente”.

Así lo vio la prensa

“Los jugadores le salvaron la papeleta al técnico, no solamente en su continuidad, sino en el juego. El planteamiento inicial del Cali fue terrible, porque es un equipo que tiene la nevera llena. Luego entraron Gastón y Teófilo, y Ángelo marcó dos goles”, dijo el periodista Ricardo el ‘Gato’ Arce, de Zona Libre de Humo.



“Andrés Balanta no es lateral, Menosse hizo un primer tiempo de miedo y si me voy a la zona de volantes, me encuentro con que Jhojan Valencia lo intenta, pero no ha cogido regularidad, y Colorado anda por debajo del nivel”, argumentó Arce.



Jorge Enrique Giraldo, quien dirige el Supercombo del Deporte, afirmó que “el triunfo amaina un poco esas aguas turbias que venían en el Cali por la continuidad de Arias. La defensa del Cali anda mal, la pareja de centrales hace un juego terrible y Balanta no es lateral. Ahí hace falta Juan Camilo Angulo sin ser la gran figura”.



“Ha salvado su cabeza el técnico y solo queda esperar que esta victoria le dé tranquilidad al equipo y pueda mejorar en lo que viene, sobre todo por el camino que es”, añadió Giraldo.



El próximo domingo, Cali recibirá al Atlético Junior, que, estrenando técnico (Arturo Reyes), viene de ganarle 4-2 a Once Caldas. Teófilo Gutiérrez enfrentará al equipo de sus amores.

Datos de la Liga

Atlético Nacional manda en el primer lugar del torneo con 16 puntos.



Lo siguen Millonarios y Envigado con 13, Bucaramanga tenía 12 hasta antes del juego de anoche, y después están Jaguares con 11, Alianza Petrolera con 11, América con 10 y Atlético Junior con 9. Esos, los 8 primeros.