Deportivo Cali, a salir del fondo de la tabla de posiciones de la Liga colombiana

Deportivo Cali recibirá este martes (6:00 p.m.) a Envigado en el estadio azucarero, en busca de su primera victoria en la Liga colombiana del segundo semestre.



El conjunto verdiblanco ajusta tres juegos sin conocer el triunfo, todos ellos dirigidos por el técnico Máyer Candelo.



Ante el equipo antioqueño, Candelo espera comenzar a encontrar el camino que saque al Cali del fondo de la tabla, donde se encuentra con solo un punto como colero, posición en la que anduvo buena parte del primer torneo del año.



El elenco verdiblanco no contará con la presencia del atacante Téofilo Gutiérrez, quien viene de pagar doble sanción de la Dimayor, pero ya está habilitado. No fue convocado por decisión técnica. Y no podrá contar con Kevin Velasco, suspendido tres fechas.



Los ‘Azucareros’ vienen de caer 2-1 contra Deportivo Pereira en la fecha pasada, por lo que esperan en esta quinta jornada comenzar a ganar.



Candelo no ha podido triunfar con el Cali desde que lo dirige y el equipo ha tenido flojas actuaciones en la Liga, con problemas en la defensa y la generación de juego.



Envigado tampoco hace una buena campaña en el torneo, pues apenas tiene dos puntos, uno más que el Cali, y también urge de mejores resultados.



El equipo verdiblanco podría formar con Humberto Acevedo, Aldaír Gutiérrez, José Caldera, Germán Mera, Christian Mafla, Carlos Robles, Jimmy Congo, Teófilo Gutiérrez, Hárold Mosquera, Yony González y Ángelo Rodríguez.