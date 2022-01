¡Debuta el campeón!: Deportivo Cali inicia su reto de retener el título contra Jaguares 

Deportivo Cali comenzará este domingo (6:10 p.m.) la defensa de su título al visitar a Jaguares en el estadio Jaraguay de Montería, lo que marcará el debut de los azucareros en el rentado nacional.



Con la baja de Hernán Menosse a horas del inicio de la Liga, el elenco de Rafael Dudamel conservó en un alto porcentaje la base de la plantilla con la que alcanzó la décima estrella.



Del elenco verdiblanco se marcharon Hernán Menosse (Peñarol) Juan Camilo Angulo (Tolima), Andrés Arroyo (Jaguares), Gastón Rodríguez (regresó a Uruguay), Jorge Arias (Junior), Franco Torres (retornó a la Argentina) y Jhojan Valencia (MLS).



Sin embargo, la intención del cuerpo técnico y directivos es armar una escuadra altamente competitiva que les permita tener protagonismo en los tres torneos donde competirá este año: la Liga, Copa Colombia y la Copa Libertadores, el gran objetivo donde los verdiblancos aspiran a llegar a fases finales.



Por ello ficharon a jugadores que pueden llegar a complementar y sumar a una nómina que tiene como referentes al arquero uruguayo Guillermo de Amores, Andrés Balanta, John Vásquez, Téofilo Gutiérrez y Hárold Preciado, una columna vertebral que invita a soñar a los hinchas.



Como caras nuevas llegaron Sebastián Leyton, volante chileno, Santiago Mosquera, extremo proveniente de México y Aldair Gutiérrez, un lateral de gran campaña el año anterior con Pereira. Se espera el arribo de un zaguero.



"Va a ser duro este inicio de temporada, como lo he dicho anteriormente, los jugadores están haciendo un esfuerzo grande porque no han tenido suficientes días de descanso para un buen descanso físico y mental", comentó Dudamel en la previa del juego de este domingo.



Para el compromiso de este domingo, el Cali presenta ausencias. El habilidoso mediocampista Jhon Vásquez no podrá iniciar el torneo por un problema muscular que lo saca del cotejo.



El otro inhabilitado es Ángelo Rodríguez, quien deberá pagar una fecha de sanción por acumulación de cartulinas amarillas, aunque con la convocatoria de Hárold Preciado a la Selección Colombia, estaría habilitado.



A propósito del goleador, Hárold se integró este sábado a trabajos con la ‘Tricolor’ y se perderá el duelo de este domingo.



Tras el juego ante los ‘felinos’, De Amores se unirá a la concentración de la selección uruguaya para la doble jornada de eliminatoria al Mundial de Catar 2022. El guardameta charrúa fue convocado por el técnico Diego Alonso, quien se estrena con la ‘celeste’ en el banquillo que dejó Óscar Washington Tabárez.



El rival de este domingo, orientado por César Torres, sufrió bastantes modificaciones en su nómina. Joel Antonio Infante Salas, Geremías Meléndez, Jhonier Viveros, Andrés Arroyo, entre otros, llegaron a la escuadra de Montería.