Alejandro Cabra Hernandez

El entrenador del Deportivo Cali, Alfredo Arias, se refirió a las polémicas intervenciones del VAR en la victoria azucarera sobre Santa Fe (3-2).



Aunque reconoció que no le gusta hablar de las decisiones arbitrales porque "un árbitro se puede equivocar como nos equivocamos todos", acotó que es bueno que en presencia del VAR "haya un criterio para todas las jugadas".



Añadió que sintió que todas las jugadas decisivas "se pitaron en contra nuestra, así que quiero verlas de nuevo, porque creo que hubo algunas disparidades".



Sobre el juego, dijo que "el equipo en todos los partidos me hace sentir orgulloso y me convierto en un hincha más, deja todo en la cancha, tengo más que agradecimientos para ellos".



Y resaltó que sus dirigidos hicieron todo para llevarse el partido, incluso provocando la expulsión del rival, por lo que "no podemos hacer otra cosa que seguir por la misma tónica y salir a la cancha a ganar, es la única que tenemos".

Por último, el estratega uruguayo se mostró "muy satisfecho" por la marca de 17 partidos invicto que alcanzó su equipo.