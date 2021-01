¡Confirmado! Deportivo Cali debutará en la Liga este domingo frente a Jaguares

Daniel Molina Durango

Este jueves se definió la programación de la primera fecha del campeonato colombiano del 2021.

Después de la asamblea de la Dimayor en la que se ratificó el calendario y el inicio del campeonato, el ente que rige el fútbol colombiano publicó las fechas y horarios de una primera jornada que será emocionante.

Por los lados del Valle del Cauca, el Deportivo Cali debutará el domingo a las 8:10 de la noche frente a Jaguares de Montería como local.



Por su parte, el juego entre América y Patriotas, que se iba a disputar en Tunja, quedó aplazado.

La programación

16 de enero - Sábado



Millonarios FC vs Envigado FC

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win+



Junior FC vs Independiente Medellín

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



17 de enero - Domingo



Deportivo Pasto vs La Equidad

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win/Win+



Atlético Nacional vs Independiente Santa Fe

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



Deportivo Cali vs Jaguares FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win/Win+



18 de enero - lunes



Deportes Tolima vs Once Caldas

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win+



19 de enero - martes



Atlético Bucaramanga vs Boyacá Chicó FC

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win/Win+



20 de enero - miércoles



Alianza Petrolera vs Deportivo Pereira

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win+



Por definir



Patriotas FC vs América de Cali



*Este partido será programado cuando se disponga de un escenario deportivo para disputarlo.