Con el aliento del hincha, Deportivo Cali busca su segunda victoria en la Liga colombiana

Deportivo Cali vuelve a jugar este sábado en su estadio, esta vez con la novedad de algunos hinchas en las gradas y ante un Bucaramanga que viene de ganar sus dos primeros partidos en la Liga.



El duelo en Palmaseca iniciará a las 6:05 p.m. y en el cuadro azucarero se anuncia una baja por expulsión, la de Darwin Andrade, y el regreso del uruguayo Gastón Rodríguez, después de cumplir una fecha de sanción.



Sobre el compromiso de esta tarde, el técnico Alfredo Arias fue claro al afirmar que su equipo ha venido pensando en cómo ganarle al Bucaramanga, después del trago amargo por la forma como el VAR lo perjudicó en el anterior encuentro frente al Medellín.



“El trago amargo lo pasamos rápido porque esto no da para lamentarse siempre. El equipo entrenó bien durante la semana, mejorando y corrigiendo para prepararnos para un partido muy difícil. Bucaramanga viene con dos partidos ganados, o sea que trae la moral bastante alta”, señaló el timonel de los Azucareros.



Aseguró Arias que pese a que los verdiblancos suman cuatro puntos por un triunfo y un empate, quiere más, porque no se conforma con lo que el plantel ha hecho hasta ahora.



“El Cali está bien encaminado y tratará de hacer un partido competitivo esta tarde. No me conformo con lo que hemos hecho y menos después del segundo partido, sabemos que debemos dar más. Pero tampoco estoy preocupado, es lo normal”, declaró el técnico.



Y dejó claro que el primer objetivo es clasificar a la siguiente fase del torneo.



“Nuestro objetivo es entrar a la siguiente fase, no podemos pensar más allá si no logramos ese primer objetivo. En lo futbolístico considero que debemos hacer más por el juego, crear más chance de gol y eso se logra con trabajo y humildad”, puntualizó Arias.

Novedades

La ausencia de Darwin Andrade por sanción y el regreso de Gastón Rodríguez después de una suspensión producirían cambios en la formación titular para el compromiso ante Bucaramanga.



Lo primero es que el más seguro reemplazante de Andrade sería Kevin Velasco, quien pasaría de la zona de volantes al lateral izquierdo.

Eso abriría una plaza en la zona de creación que podría ser para el uruguayo Rodríguez.



Lo otro es que ante el bajo nivel que mostró Michael Ortega frente al

Medellín, el técnico Alfredo Arias opte para ese puesto por el juvenil Daniel Luna o por Ángelo Rodríguez si finalmente es convocado luego de superar una lesión.

Un rival de cuidado

Bucaramanga viene de ganar sus dos primeros partidos, 2-0 a Patriotas y 4-3 a Santa Fe; tiene al goleador del certamen que es Brayan Fernández, y parece haber encontrado rápido el nivel ideal para cuajar buenas presentaciones en la Liga.



El cuadro leopardo apuesta por un mediocampo fogoso donde se destaca el uruguayo Bruno Teliz, y por un sector creativo más importante con la llegada del experimentado Sherman Cárdenas.

El duelo iniciará a las 6:05 p.m.

La jornada

La tercera fecha comenzó este viernes en la noche con el duelo entre Quindío y Águilas, en el estadio Centenario de Armenia.



Este sábado continuará la jornada con los compromisos Tolima-Petrolera, luego Cali-Bucaramanga y después Medellín-Junior.



Este domingo, Patriotas se medirá a La Equidad, Envigado al América, Millonarios visitará al Once Caldas y Jaguares recibirá al Atlético Huila.



El lunes: Pasto ante Pereira y el martes Santa Fe recibirá a Nacional.

La ficha

Estadio: Palmaseca

Hora: 6:05 p.m.

Árbitro: Wílmar Roldán (Antioquia)

Asistentes: Dionisio Ruiz y Sebastián Vela

Probables formaciones



Cali: Guillermo de Amores, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Kevin Velasco, Jhojan Valencia, Andrés Colorado, Michael Ortega (Daniel Luna), Gastón Rodríguez, Jhon Vásquez y Hárold Preciado.

DT: Alfredo Arias.



Bucaramanga: Juan Camilo Chaverra, Juan Pablo Zuluaga, Andrés Felipe Correa, José Cuenú, Cristian Blanco, Michel Acosta, Bruno Téliz, Sherman Cárdenas, Álvaro Meléndez, Andrés Sarmiento y Brayan Fernández.

DT: Óscar Upegui