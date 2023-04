¡Cifras alarmantes! El Deportivo Cali se mueve en la cornisa de la B

El panorama en el Deportivo Cali tiende a empeorar fecha tras fecha y toda la familia verdiblanca se pregunta en qué momento la historia dará un giro.



En esta semana de reflexión, un Jorge Luis Pinto impotente, como se ha visto en las ruedas de prensa, tendrá que meditar, poner en la mesa los aciertos y errores, y girar el timón para evitar que el Cali se hunda definitivamente en este naufragio en el que anda.

Cifras alarmantes

Los Azucareros ocupan la casilla 17 en la tabla del descenso y, de acuerdo con el estadístico Álvaro Hincapié, está a solo 6 puntos del descenso directo.



Explica Hincapié en su cuenta de Twitter que “Alianza Petrolera es penúltimo con 97 puntos y 2 partidos menos, mientras que el equipo verde caleño suma 104 puntos. En caso de igualar en puntos, le gana la posición el club petrolero; por eso, el Cali está a 6 puntos”.



Este lunes en la noche, Junior, que también sufre la temporada, enfrentó a Alianza Petrolera en Barranquilla.



Los números hablan por sí solos. El periodista Julián Capera publicó que el equipo azucarero “ha disputado 52 partidos de liga desde el arranque de la temporada 2022 hasta hoy y solo ha ganado 8 juegos”.



Ese dato es más que alarmante. Y al particularizar los números del Cali solamente con lo hecho por el profesor Pinto, otro estadístico, Luis Arturo Jovel, entrega más cifras preocupantes.



De acuerdo con Jovel, desde que llegó al banco caleño, Pinto ha dirigido 16 partidos de liga, de los cuales ha ganado 3, empatado 7 y perdido 6, para un rendimiento del 33,3 %. Suma 12 goles a favor y 16 en contra.



El porcentaje de Pinto es peor si se tiene en cuenta solo lo que va corrido de la campaña 2023 por liga: 11 partidos dirigidos, un triunfo, 5 empates, 5 derrotas, 7 goles a favor y 14 en contra, para un rendimiento del 24,2 %.



Frente a Atlético Huila el domingo, Cali no podía perder, por ser un rival directo en la zona del descenso. Pero cayó 1-0, quedando casi moribundo, y con ello les dio vida a los opitas.



“No tengo ni ánimo para hablar. Vamos a calmarnos, a ver algunas cosas del video. Hay cosas muy buenas del partido, pero hay errores que cuestan. Ya no tengo expresión para decir qué nos pasa”, dijo Pinto en la rueda de prensa posterior al juego en el Guillermo Plazas Alcid.



A la conferencia acudió también Daniel Mantilla, quien afirmó que él y sus compañeros sentían “impotencia”, porque “este es un partido que no se podía perder”.

Lo que viene

“¿A quién le podrá ganar Deportivo Cali? Esa es la pregunta. El Cali estaba obligado a ganarle al Huila por ser un rival directo. ¿Qué más se puede decir del Cali? Sí, en algunos pasajes es un equipo dinámico, con algo de intensidad, pero le es imposible meter un gol. Cuando el Cali juega bien, le alcanza para empatar. Y mientras tanto, la hinchada sigue inconforme y empiezan los comentarios que el equipo tiene la intención de irse a la B para buscar el ajuste económico”, opinó en sus redes sociales el periodista vallecaucano Marino Millán.



El comentarista agregó: “¿Querrá Pinto echarse ese muerto encima, si es que el Cali desciende?”.



El sábado próximo, Deportivo Cali recibirá a La Equidad a las 6:20 de la tarde en Palmaseca. Los ‘aseguradores’ andan también en la parte baja de la tabla, con 9 puntos.



Ese juego, luego de esta Semana Santa de reflexión, debe ser el punto de partida para que Pinto y sus jugadores comiencen a escribir otra historia.