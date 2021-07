Deportivo Cali cayó con Atlético Bucaramanga y ajustó su primera derrota en la Liga

Deportivo Cali sigue sin despegar en su estadio de Palmaseca, perdiendo este sábado en la noche 2-1 ante Bucaramanga y cediendo así 5 puntos en casa por el empate en la jornada anterior frente al Independiente Medellín.



Los azucareros comienzan bien, poniendo condiciones y generando opciones, pero con el paso de los minutos no mantienen el ritmo, empezando así un descenso en su producción que es aprovechada por los rivales.



La derrota ya ubica al Deportivo Cali en la mitad de la tabla, con 4 puntos, y su descenso podría ser mayor de darse otros resultados en la jornada.



En los primeros minutos del periodo inicial se pudo ver un Cali deseoso por agradar, presionando al rival y atacando por las bandas como fórmula precisa para llegar a predios de Juan Camilo Chaverra.



La mejor actitud del cuadro azucarero dio sus frutos cuando a los 9 minutos Andrés Correa fauleó en el área a Gastón Rodríguez y de inmediato el árbitro Wilmar Roldán decretó tiro penal.



Hárold Preciado, un minuto después, anotó desde el punto blanco, alcanzado su primera conquista con los verdiblancos en esta nueva etapa.



El 1-0 le dio más confianza al Deportivo Cali, que siguió atacando con John Vásquez como hombre clave por derecha, con Michael Ortega de organizador y con Kevin Velasco apareciendo como extremo por izquierda en algunas ocasiones.



Sin embargo el local permitió que Bucaramanga se apoderara del balón y con Shérman Cárdenas como abanderado, el visitante comenzó a acercarse al arco de Guillermo de Amores.



A los 25 llegó al empate con un gol de cabeza de Andrés Sarmiento ante centro de Juan Pablo Zuluaga, quien estaba ligeramente adelantado, y a los 27 Bucaramanga puso el 2-1 con un pelotazo de Shérman que confundió a De Amores ante la atropellada de Sarmiento.



A los 32 Sarmiento perdió el tercero para Bucaramanga al aprovechar el desconcierto de la zaga azucarera, pero definió mal.



En el segundo tiempo el Cali presionó de nuevo y volvió a arrimarse con peligro a predios de Juan Camilo Chaverra, pero le faltó tranquilidad en el momento de definir.



A los cuatro minutos el arquero visitante ahogó el grito de gol con un cabezazo de Gastón Rodríguez que llevaba peligro.



A los 29 del mismo periodo fue Preciado quien no tuvo fortuna para definir.



El Cali se fue agotando y aunque el técnico Alfredo Arias introdujo cambios en busca de un revulsivo, el equipo terminó tirando centros al área que fueron bien neutralizados por la defensa búcara.



El visitante jugó con el desespero del local y tuvo incluso opciones en los minutos finales que para fortuna del Cali no se concretaron.



La derrota 1-2 deja mal parado al cuadro verdiblanco, que en apenas tres fechas suma 4 puntos, perdiendo además cinco en su propio estadio.

Corregir pronto debe ser la consigna para no seguir cediendo terreno.

La síntesis

Estadio: Deportivo Cali

Aficionados: 7500

Árbitro: Wilmar Roldán



Formaciones

Cali: Guillermo de Amores, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Kevin Velasco, Jojhan Valencia, Andrés Colorado, Michel Ortega, Gastón Rodríguez, John Vásquez y Hárold Preciado.

Cambios: Tolosa por Ortega y Robles por Valencia (45), Mina por Angulo (73), Ángelo por Vásquez (78).

DT: Alfredo Arias.



Bucaramanga: Juan C. Chaverra, Juan P. Zuluaga, José Cuenú, Andrés Correa, Cristian Blanco, Michel Acosta, Bruno Teliz, Shérman Cárdenas, Álvaro Meléndez, Brayan Fernández y Andrés Sarmiento.

Cambios: Quintana por Meléndez y Viveros por Shérman (79), Henao por Fernández (87).

DT: Óscar Upégui



Goles: 1-0: Preciado (10). 1-1: Sarmiento (25). 1-2: Cárdenas (27).