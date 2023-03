Cali recibe al Bucaramanga de ‘Teo’ con la obligación de conseguir los tres puntos

No hay otro objetivo en la mente del técnico Jorge Luis Pinto y sus jugadores: ganar.



Deportivo Cali recibirá este sábado al Atlético Bucaramanga por la octava fecha de la Liga colombiana, en un duelo que genera mucha expectativa.



Por el lado de los Azucareros, el técnico Pinto anunció ayer en rueda de prensa el regreso del defensa central Kevin Riascos, ausente desde comienzos del campeonato por una lesión.



La presencia del jugador barranquillero hace suponer que hará pareja con Germán Mera en una línea de cuatro jugadores en el fondo, y no cinco, como la utilizó Pinto en la derrota contra Millonarios en Bogotá (2-0).



Un atractivo adicional tiene este juego en el estadio del Deportivo Cali. Bucaramanga llega con Teófilo Gutiérrez, quien fuera azucarero y clave en el título de diciembre del 2021 bajo la dirección de Rafael Dudamel.



Teófilo fue adquirido por los Leopardos varias fechas después de comenzar el campeonato y poco a poco ha ido tomando vuelo en el equipo santandereano, que además tiene a uno de los goleadores de la Liga, el argentino Gonzalo Lencina, con cuatro anotaciones, al lado de su compatriota del América Facundo Suárez.



Deportivo Cali se encuentra en un momento crítico en el torneo, pues ocupa la casilla 19 con 6 unidades en 6 partidos y está urgido de puntos para alejarse de la fatídica zona del descenso.



Bucaramanga, por su parte, es noveno en la tabla con 9 puntos y viene herido, luego de caer 1-0 en casa contra el Once Caldas.



El rival



Ayer, el profesor Pinto reconoció que hay intranquilidad en el plantel por la situación.



“Estamos preocupados por los números. Las derrotas nos dejan incómodos en la tabla y en el promedio”, manifestó el entrenador verdiblanco.



“Ayer (el jueves) hablamos con unos integrantes de la barra, les dije que estamos igual que ellos, estamos trabajando con toda la entrega y amor por esta camiseta; perdimos dos partidos, pero vamos con todo en los próximos”, resaltó.



El estratega azucarero afirmó que además de Riascos, Andrés Arroyo hará parte del equipo inicialista.



Con respecto al rival de esta tarde en Palmaseca, Pinto manifestó: “Ya estuvimos hablando con el grupo, ya sabemos cómo se para el Bucaramanga, vamos a terminar de ver unos videos y ver si los tomamos en zona”.



Precisó, además, que volverá al módulo de cuatro defensas. Ellos serían Aldaír Gutiérrez y Juan José Tello, como laterales, y Mera y Riascos como centrales.



En el mediocampo estará fijo Arroyo y podría integrar la estructura de ataque con Kevin Velasco, Daniel Mantilla y Kevin Viveros, pues el delantero paraguayo Gustavo Adrián Ramírez aún se encuentra en recuperación de su lesión.



Con el arbitraje de Wílmar Roldán, Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga echarán a rodar la pelota a partir de las 4:00 de la tarde, en un duelo en el que ninguno de los dos equipos ahorrará esfuerzos por ganar, sobre todo los Azucareros, que urgen de puntos y victorias.