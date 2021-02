Daniel Molina Durango

Con la más segura presencia de Agustín Palavecino en el onceno titular, el Deportivo Cali visita esta tarde a Boyacá Chicó en duelo de la jornada 4 de la Liga colombiana.



Y es que precisamente la convocatoria del talentoso mediocampista argentino es la principal novedad en el cuadro azucarero, que buscará en la cancha del estadio Independencia de Tunja un triunfo que le permita mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones.



Toda una novela se ha convertido la continuidad de Palavecino con los verdiblancos. Su posible salida y el interés de River Plate desviaron la atención en días pasados del ‘1o’, que no estuvo ante Envigado porque el técnico no lo vio concentrado para ese duelo que se saldó con empate a un gol en Palmaseca.



Pero mientras se resuelve su situación, Agustín reaparecerá hoy y se espera que aporte todo su talento para que su escuadra pueda sacar un resultado positivo de la capital boyacense.



En lo deportivo, el profesor Alfredo Arias contará con la base de su nómina para el cotejo ante los ajedrezados.



“Como les dije a los jugadores, esto es una carrera de largo aliento, queremos ganar, pero lo importante es corregir, mejorar, para poder definir cuando estemos cerca a la meta”, explicó Arias sobre lo que debe realizar el grupo para encontrar una regularidad en el rentado nacional.

Uno de los objetivos en el arranque de la temporada para el elenco caleño es mejorar la definición, un aspecto que se hizo notorio en el cotejo pasado y que le pasó factura.



“Normalmente uno trata de mejorar lo que falla, pero bueno, lo que tiene esto es que podés entrenar mucho pero dependés de muchas variables que no se controlan. Tiene también que ver con la confianza, que entre una de esas situaciones”, acotó el timonel charrúa.



Deportivo Cali suma 7 unidades en la Liga y aspira a obtener una victoria para seguir en las posiciones de vanguardia.

Chicó, acosado por el descenso

El rival del Deportivo Cali esta tarde se juega una final en cada partido en su afán por mantenerse en la categoría A del fútbol colombiano.

En la tabla del descenso es último con 93 puntos, a tres del Deportivo Pereira y a 7 de Jaguares.



El cuadro dirigido por Mario García viene de igualar sin goles con Patriotas en el clásico boyacense y para el compromiso de esta tarde tendrá la misma formación que utilizó en la jornada anterior.

Ficha técnica

Estadio: Independencia de Tunja.

Capacidad: Sin aficionados.

Árbitro: Por definir.



Posibles formaciones:



Boyacá Chicó: Pablo Mina; Henry Plazas, Jonathan Muñoz, Galileo Del Castillo, Dubán González, Eduard Banguero, Frank Lozano, Kevin Londoño, Boris Palacios, Brayan Moreno y Johan Arenas.

DT: Mario García.



Cali: Guillermo de Amores; Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jorge Arias, Darwin Andrade, Carlos Robles, Jhojan Valencia, Jhon Vásquez, Agustín Palavecino, Kevin Velasco (Marco Pérez) y Ángelo Rodríguez.

DT: Alfredo Arias.