Caída peligrosa: Deportivo Cali paga caro su derrota ante el Deportivo Pereira en casa

La del miércoles fue una caída inesperada. Y peligrosa, si se quiere. Porque lo que Deportivo Cali busca es sumar y sumar puntos, a fin de alejarse de un descenso que no le respira en la nuca, pero que tampoco deja de ser preocupante para la hinchada 'azucarera'. Y perder puntos en casa, a estas alturas, resulta fatal.



En juego que estaba aplazado por la primera fecha de la Liga colombiana, el Cali cayó 1-0 contra el Deportivo Pereira en Palmaseca, con anotación de nadie menos que Ángelo Rodríguez, uno de los jugadores a los que más goles le reclamaron los aficionados verdiblancos mientras estuvo en las filas del equipo.



Los 26 mil aficionados que acudieron la noche del miércoles al estadio azucarero esperaban salir felices del escenario, pues el equipo venía invicto y por primera vez había triunfado esta temporada en la fecha anterior, el domingo pasado, al derrotar como visitante 2-1 al siempre difícil Deportes Tolima. Había motivos para ilusionarse, pero el sabor al final del encuentro frente a Pereira fue amargo.



Contra los Matecañas, el técnico Jorge Luis Pinto hizo cuatro modificaciones en la nómina titular ganadora frente al Tolima, al dejar en el banco al lateral Juan José Tello, al volante Rafael Bustamante y a los extremos Kevin Velasco y Daniel Mantilla, quienes a la postre terminaron jugando cuando Pereira se puso en ventaja, en el minuto 14, con el gol de Ángelo.



Los cuatro jugadores verdiblancos ingresaron en el minuto 46 y el Cali insistió en busca del empate, pero no le alcanzó y el vigente campeón de la Liga se llevó un jugoso botín de Palmaseca.



Cuestionado sobre los cambios en la rueda de prensa, Pinto no admitió su equivocación en el planteamiento del partido, como lo vieron periodistas y aficionados.



“Estamos golpeados por no responderle a la hinchada. Estoy convencido de lo que hice, no estoy arrepentido y el día que tenga que volverlo a hacer, lo vuelvo a hacer, conozco perfectamente lo que pueden dar mis jugadores”, argumentó el entrenador.



Y en su cuenta de Twitter, el entrenador santandereano escribió: “No fuimos los mejores por el triunfo en Ibagué y tampoco seremos los peores por la dolorosa derrota anoche (el miércoles) en casa. A pesar de que estamos mejorando, seguimos corrigiendo y afinando detalles para lucir cada día más compactos. El camino es largo, pero nuestro compromiso es absoluto”.



Tras la derrota, el Cali, que todavía tiene un juego menos (aplazado), se ubica en la casilla 11 de la Liga con 6 puntos en cinco partidos. Y en la tabla del descenso marcha en la casilla 15, con solo cinco equipos en peor situación que la suya: Deportivo Pasto, Once Caldas, Alianza Petrolera, Unión Magdalena y Atlético Huila.



La prensa deportiva cuestionó la propuesta del técnico azucarero. Carlos Arturo ‘Petiso’ Arango afirmó: “Pinto pagó caro el ensayo. Por la razón que sea, quizás valedera para él, nada le salió. Pereira hizo un excelente juego desde lo táctico y estratégico. El profesor Restrepo (DT del conjunto risaraldense) es de lo mejor hoy en Colombia. Pinto intentó corregir, pero no pudo ganar”.



Mariano Olsen, periodista de Win Sports, dijo, por su parte: “Hoy (el miércoles) todita fue de Pinto, todita. Indefendible”.



Sobre la derrota, Francisco Henao, perteneciente a esta casa periodística, opinó: “Le salió muy caro a Pinto haber regalado un tiempo. Cuando entraron los que son en la segunda parte, Deportivo Cali mejoró. Pero no lo consiguió (el empate ni mucho menos la victoria) porque ya Pereira había tomado sus precauciones. Fue un Cali sin ideas, sin reacción y sin chispa. Hay que jugar con los que son”.



El conjunto azucarero debió voltear la página y comenzar la preparación de otro juego crucial en sus aspiraciones de seguir sumando.



El próximo domingo, por la séptima fecha de la Liga colombiana, Deportivo Cali visitará en el estadio El Campín de Bogotá a Millonarios, que se encuentra en la mitad de la tabla con 6 puntos (casilla 10), pero tres partidos menos, que han sido aplazados.



En Bogotá, los verdiblancos tendrán que sumar. No puede haber otra caída peligrosa.