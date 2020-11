Deportivo Cali buscará vencer a Envigado para seguir subiendo en la tabla

Daniel Molina Durango

Sin afanes, porque ya está clasificado a las finales, pero con la firme intención de seguir sumando para mantenerse en los primeros lugares de la tabla de posiciones, Deportivo Cali recibirá este miércoles al eliminado Envigado, por la fecha 19 de la Liga colombiana.



De hecho, este lunes, en la rueda de prensa, el técnico uruguayo Alfredo Arias, que dirige a los ‘azucareros’, dijo que el equipo necesita ganar los tres puntos en su estadio.



“Envigado es un equipo que maneja bien los conceptos del fútbol”, señaló sobre el rival el estratega charrúa.



Con respecto a la posible actuación del lateral Juan Camilo Angulo, que viene lesionado, Arias dijo que esperaría su recuperación para tenerlo.

“Es nuestro capitán y es de los jugadores más completos que he podido dirigir”, manifestó el entrenador verdiblanco.



Deportivo Cali ocupaba antes de la fecha 19 la tercera casilla de la tabla, con 31 puntos.



Además del juego entre los ‘azucareros’ y Envigado en Palmaseca, a partir de las 2:00 de la tarde, hoy serán los partidos Jaguares Vs. Junior, donde los ‘tiburones’ necesitan la victoria para asegurarse entre los ocho equipos que disputarán las finales (4:00 p.m.); Boyacá Chicó Vs. Águilas Doradas (6:05 p.m.), donde los primeros urgen de un triunfo para alejarse del descenso, y los segundos, igual, porque aspiran a meterse en la fiesta final; y Alianza Petrolera Vs. Nacional (8:10 p.m.), que exigirá de los ‘verdolagas’ un triunfo para plantarse definitivamente en las finales.



La jornada comenzó ayer con el triunfo 1-0 de La Equidad sobre Patriotas. Al cierre de esta edición, Independiente Medellín enfrentaba a Bucaramanga, Pereira recibía a Millonarios y Santa Fe era local frente a Deportes Tolima.



Este miércoles cerrará la fecha 19 con los juegos Pasto Vs. Once Caldas y Cúcuta Vs. América.

La ficha

Estadio: Deportivo Cali



Hora: 2:00 p.m.



Árbitro: Jorge Duarte (Santander)



Deportivo Cali: David González, Hárold Gómez, Hernán Menosse, Éduar Caicedo, Darwin Andrade, Andrés Balanta, Juan Daniel Roa, Déiber Caicedo, Carlos Lizarazo, Jhon Vásquez, Ángelo Rodríguez.

DT: Alfredo Arias



Envigado: Joan Parra, Santiago Jiménez, Francisco Báez, Santiago Noreña, Santiago Ruiz, Édison López, Jairo Palomino, Jorge Aguirre, Santiago Muñoz, Yeison Guzmán, Michael Gómez.

DT: José Arastey



Fecha 19