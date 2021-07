¡Buena imagen! Deportivo Cali dio muestra de su contundencia en el debut contra Santa Fe

Ricardo Micolta Angulo

El Deportivo Cali le ganó (2-1) al Independiente Santa Fe el sábado en la noche, pero en la cancha del estadio El Campín.



Jhon Vásquez y Andrés Balanta marcaron por el equipo dirigido por Alfredo Arias, mientras que en el equipo orientado por Harold Rivera, anotó el mediocampista Kelvin Osorio.

El estreno azucarero

Con mucha expectativa se vivió lo que fue el estreno del Deportivo Cali, en la Liga colombiana. Principalmente por lo que representaba el regreso de Hárold Fabián Preciado al equipo caleño. Canterano que salió goleador y campeón en la temporada 2015 con ‘Pecoso’ Castro y que no niega su amor por el verdiblanco.



El rival era Santa Fe y si bien presentó varias novedades por lesiones, suspensiones o cambios en su plantilla, los dirigidos por Hárold Rivera siempre representarán un adversario difícil y más en Bogotá.



La primera parte del Cali fue muy buena. La presión alta de la zona ofensiva con Gastón Rodríguez, Kevin Velasco, Jhon Vásquez y Hárold Preciado, evitaron las salidas a ras de grama del local y lo obligaron a pelotear, donde aparecieron Jhojan Valencia y Andrés Colorado para ganar los rebotes.



Producto de esa presión fue que el ‘azucarero’ consiguió adelantarse en el marcador, con una definición espectacular de Vásquez al ángulo. Hasta ese punto, justo merecedor de la victoria.



"Para ser el primer partido, el equipo rindió. No es fácil vencer a Santa Fe de visitante”, indicó ítalo Cervino, asistente técnico del Deportivo Cali.

Por el contrario, la etapa complementaria tuvo muchos altibajos para los dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias. Otra vez los fantasmas de la temporada pasada florecieron y pusieron en riesgo los tres puntos.



En el gol de Santa Fe para el empate fue evidente la falta de apoyo en la zona defensiva. El central Menosse no tuvo el respaldo para proteger su zona mientras cuidaba los movimiento de Jorge Luis Ramos. Producto de ello fue que Kelvin Osorio encontró el espacio para quedar frente al arquero e igualar el marcador.



El otro aspecto que reclamó el hincha verdiblanco en redes sociales fue la tardía reacción del cuerpo técnico, para realizar los cambios en la nómina. Hubo desgaste en varios jugadores y solo en los útlimos minutos realizaron las variantes.



Vale la pena destacar el desempeño de Jorge Marsiglia, como defensor central. Seguro en la pelota aérea defensiva y demostró ser una alternativa para los balones aéreos ofensivos; supo ubicarse bien en la línea de cuatro defensores y ha apropiado bien los movimientos en la zona central.



A este Deportivo Cali no le debería costar la adaptación en este segundo semestre, pues mantuvo toda la base que terminó la temporada pasada. Habrá que esperar lo que pueda mostrar el verdiblanco con Michael Ortega y que los jugadores encuentren el ritmo de competencia.

Lo que viene para el verde



Deportivo Cali enfrentará el próximo domingo a las 8 de la noche al Independiente Medellín, en la cancha del estadio Atanasio Girardot, por la segunda fecha del fútbol profesional colombiano.



El profesor Alfredo Arias podrá regresar al banquillo técnico en este partido y espera poder contar con Michael Ortega, para enfrentar al DIM, escuadra que no inició bien en la Liga.