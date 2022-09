¡Barajar de nuevo! Deportivo Cali recibe a Equidad en el estreno de 'Checho' como DT

Deportivo Cali quiere hacer borrón y cuenta nueva, y hoy, con técnico interino después de la tormentosa salida de Máyer Candelo, quiere ponerle fin a su durísima crisis de resultados en la Liga.



Por la fecha 14 los azucareros reciben esta tarde (4:00 p.m.) a La Equidad, partido que se jugará a puerta cerrada por sanción de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, pero también por decisión de la Comisión de Seguridad de Palmira.



De esa manera, en completa soledad, con una nueva pero conocida cara en el banquillo —Sergio 'Checho' Angulo—, y con la obligación de sumar en este y en los próximos partidos para no llegar comprometido en la tabla del descenso del próximo año, Deportivo Cali enfrentará a un rival que también está por fuera de los ocho.



¿Habrá novedades?

Probablemente se presentaría una o si acaso dos variantes en la formación que ha venido utilizando el Deportivo Cali en la Liga.



El nuevo técnico ha tenido pocos entrenamientos con el equipo y eso, de alguna manera, evitaría que se hagan muchos cambios.



En defensa, Juan José Mina fue dado de alta y se da como un hecho su regreso a la posición de lateral derecho.



En el mediocampo, Jimmy Congo también sería una opción para estar al lado de Enrique Camargo, en tanto que en zona ofensiva se mantendrían los mismos, excepto Ángelo Rodríguez, quien no fue convocado.



Sin embargo, los cambios que se puedan presentar dependerán de las decisiones que tome el técnico Sergio Angulo poco antes del compromiso.



Detalles a corregir

Juegue quien juegue, el Deportivo Cali debe ser un equipo compacto en todas sus líneas para no darle ventajas al rival, como ha sucedido hasta ahora en la Liga.



La primera tarea debe ser sacar la valla en cero, retroceder bien cuando no se tiene el balón. Los azucareros han sido fácilmente permeables y de eso hablan los 28 goles que han recibido en 13 partidos jugados.



Así como debe defender en bloque, también es necesario atacar; hay que acompañar a los hombres de arriba para tener más posibilidades de anotar.



Lo otro a tener en cuenta es la actitud en todo el partido ya que el Cali, mentalmente, se volvió muy frágil.



¿Y el rival?

La Equidad no viene cumpliendo una buena campaña en la Liga y por eso se mantiene fuera del grupo de los ocho parcialmente clasificados.



El onceno asegurador solo tiene 3 victorias en 13 salidas, cuenta con 3 derrotas y 7 empates para 16 puntos, números que lo hacen ver como un equipo muy irregular en cuanto a su fútbol.



Sin embargo no deja de ser un rival peligroso que esta tarde buscará aprovecharse de la crisis que arrastra el Deportivo Cali.



Un canterano azucarero, Pablo Sabbag, comanda el ataque de La Equidad, bien complementado por jugadores desequilibrantes como David Camacho y Carlos Rivas, quien reemplazaría al sancionado Francisco Chaverra. Duvier Riascos es otro de los que podría ser de la partida.



El duelo en Palmaseca comenzará a las 4:00 p.m. y tendrá señal por Win.



Ficha Técnica:

Estadio: Deportivo Cali

Hora: 4:00 p.m.

Árbitro: Diego Escalante



Nóminas probables

Deportivo Cali: Miguel Sánchez, Juan José Mina, Guillermo Burdisso, Germán Mera, Cristian Mafla, Enrique Camargo, Jimmy Congo, Teófilo Gutiérrez, Daniel Luna, Kevin Velasco y Carlos Lucumí.

DT: Sergio Angulo



La Equidad: Sergio Román, Carlos Arboleda, Daniel Polanco, Breiner Agrón, Amaury Torralvo, Pablo Lima, Joiner Moreno, Joan Castro, David Camacho, Pablo Sabbag y Duvier Riascos.

DT: Alexis García