¡Apúrese!: Deportivo Cali confirmó boletería agotada en varias tribunas para el juego contra Junior

Deportivo Cali confirmó este jueves que ya no cuenta con boletas disponibles en varias tribunas de su estadio, para el juego de este sábado contra el Junior, por la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana.



Los sectores donde no hay boletería son:

-Occidental central alta y baja

-Oriental central baja y lateral sur

-Norte

-Sur



Sin embargo, para los hinchas del Deportivo Cali que todavía no han comprado boletería aún pueden acceder a estas, pero a las tribunas occidental lateral norte y sur, oriental lateral norte y oriental central alta.

⚠️ ¡𝗔𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻! 🏟️🎟️



Agotada la boletería para las tribunas: 𝘀𝘂𝗿, 𝗼𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗯𝗮𝗷𝗮, 𝗼𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗹𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮𝗹 𝘀𝘂𝗿 𝘆 𝗻𝗼𝗿𝘁𝗲.#VamosCali 🇳🇬 pic.twitter.com/BbeZRGHwjH — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) December 9, 2021