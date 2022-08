Ante Unión Magdalena: ganar es la única opción del Deportivo Cali

Deportivo Cali no resiste otro mal resultado y por eso esta noche ante el Unión Magdalena, por la novena fecha de la Liga, el único camino que tiene es el de la victoria.



Un marcador diferente sería ahondar una crisis que se remonta, incluso, desde el semestre pasado, y que en este torneo tiene al cuadro verdiblanco como colero con apenas 3 puntos de 21 disputados.



El Cali viene de dejar escapar dos puntos en casa al empatar el pasado jueves con Jaguares, juego correspondiente a la primera fecha, pero lo más preocupante es que en siete salidas no conoce la victoria.



Lo positivo en medio de la dura crisis es el despertar de Ángelo Rodríguez, delantero muy cuestionado desde hace rato, pero que en las dos últimas fechas ha logrado tres goles.



Para el duelo de esta noche, que comenzará a las 8:05 en Palmaseca, el técnico Máyer Candelo no podrá contar con el lateral Onel Acosta, lesionado de gravedad en el duelo ante Jaguares, y en su lugar podría darse el regreso de Cristhian Mafla.



“Tenemos que mejorar muchos errores individuales que hacen que el colectivo no se vea tan bien. Esto es de trabajo, lo dijimos al principio, no es fácil, pero día a día con el trabajo vamos mejorando y corrigiendo. Queremos llegar a la excelencia que nos estamos proponiendo”, comentó Máyer.



Otra de las novedades que se podría dar, en caso de tener el alta definitiva del preparador físico, es el regreso del zaguero argentino Guillermo Burdisso, quien se ha perdido varios partidos por lesión.



El resto de la formación no presentará cambios y se espera que con la nómina que salga al campo se pueda conseguir la primera victoria de la Liga.



Sin embargo, la tarea no se vislumbra fácil ya que al frente los azucareros se encontrarán con un equipo de gran campaña en condición de visitante, y que por ahora está metido en el grupo de los ocho.



El Unión contará esta noche con su principal figura, Ricardo Márquez, quien, además, es uno de los goleadores del torneo.

La Ficha

Estadio: Deportivo Cali

Árbitro: Juan Alba.



Posibles formaciones:



Cali: Humberto Acevedo, Juan José Mina, Guillermo Burdisso (Kevin Moreno), Germán Mera, Cristhian Mafla, Carlos Robles, Kevin Salazar, Yony González, Teófilo Gutiérrez, Kevin Velasco y Ángelo Rodríguez.

D.T.: Máyer Candelo.



Unión: Carlos Bejarano, Jermein Peña, Ronaldo Lora, Nicolás Gil, Brayan Correa, Jairo Palomino, James Sánchez, José Mercado, Roberto Hinojosa, Diego Chávez y Ricardo Márquez.

D.T.: Claudio Rodríguez