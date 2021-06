Deportivo Cali: Alfredo Arias habló de refuerzos y expectativas para el segundo semestre

Juan Carlos Pamo

Deportivo Cali adelanta su pretemporada de cara al comienzo del segundo semestre donde se ilusiona con llegar a la instancias finales tras un primer torneo donde no pudo alcanzar grandes objetivos.

Por ahora el elenco verdiblanco ha confirmado solo el regreso de Michael Ortega, quien venía trabajando con el plantel profesional desde hace algún tiempo y ha recibido la bendición del entrenador Alfredo Arias para ser una de sus fichas nuevas en su proyecto deportivo.

Los azucareros adelantan su segunda semana de pretemporada y este martes el profesor Arias aprovechó para hablar de lo que han sido estos días de labores y del elenco que está conformando para la Liga II.

"Michael Ortega venía entrenando con el Deportivo Cali desde febrero, hizo muchos sacrificios. Yo en el primer semestre lo había descartado porque no estaba en forma. Ahora que empezamos, me demostró que podía estar en el Cali y su mente esta en triunfar", comentó Arias.

Sobre la llegada de refuerzos, el timonel charrúa fue claro a la hora de referirse a la situación económica por la que atraviesa el club. "Hay que decirle la verdad a la gente, el club está en un situación difícil económica. Yo cuando pido jugadores, pido posiciones, solamente intervine en el fichaje de Guillermo de Amores y Gastón (Rodríguez). La decisión de los refuerzos es del comité ejecutivo basado en lo que pido".

Una de las gestiones que adelantan los directivos caleños es poder cristalizar el fichaje de Hárold Preciado, quien no siguió en el fútbol chino y ha pedido un permiso para entrenar con el Cali.

"El Deportivo Cali está haciendo lo posible para poder contratar a Hárold Preciado, es un jugador que venía entrenando con nosotros, es un buen jugador y ojalá se pueda concretar", agregó don Alfredo.

Uno de los puntos que abordó el experimentado estratega uruguayo fue su continuidad al frente del Deportivo Cali cuando se mencionó que podía dar un paso al costado una vez finalizó el torneo pasado.

"Cuando terminó el partido con Tolima, yo llamé a los dirigentes y les dije que yo liberaba al club de la indemnización, que sí era por dinero que me dejaran, que no dudaran y que trajeran a otro mejor. Ellos me contestaron que yo seguía a cargo del club", puntualizó.

Deportivo Cali continuará esta semana con sus trabajos de puesta a punto en la sede de Pance y confía en armar un equipo competitivo para los retos del segundo semestre.

"Al hincha del Deportivo Cali, que no voy a renunciar, siempre daré lo mejor de mi para que este equipo logre los objetivos este semestre", concluyó Arias.