Alejandro Cabra Hernandez

Alfredo Arias, DT del Deportivo Cali: "noto intereses que no le hacen bien al equipo"

El técnico Alfredo Arias dejó un mensaje alarmante en la rueda de prensa del Deportivo Cali previa a la visita al Junior de Barranquilla este miércoles.



El estratega uruguayo, que ha sido claro sobre porque Franco Nicolás Torres, refuerzo argentino, no ha sido tenido en cuenta -ha tenido problemas físicos y fue un jugador que trajo la junta directiva- aseguró al respecto que "no puede contemplar intereses ajenos. Noto intereses que no le hacen bien al equipo".

El charrúa, que tampoco convocó a Torres para el duelo de este miércoles, sentenció que "debe ser mejor que los demás" para hacerse un lugar en los once.



Las dudas se generan entonces acerca de a qué o quiénes se refiere cuando habla de "intereses que no hacen bien".



Además, comentó que pese a que tuvo toda la intención de que se trajera un refuerzo para suplir la salida de Agustín Palavecino, el presidente Marco Caicedo le aseguró que era imposible.



Cali, líder del torneo con 16 unidades, visita a Junior, segundo con 13, este miércoles desde las 8:10 de la noche, con las novedades de Andrés Colorado y Yeison Tolosa en la convocatoria. También podrá actuar Hernán Menosse.