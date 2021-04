Deportivo Cali visita al Tolima por la ida de cuartos de final de Liga

Alejandro Cabra Hernandez

Comienza otro torneo. Y con él, una nueva ilusión para un Deportivo Cali que busca alzar el trofeo de la Liga colombiana después de seis años.

Para ello, la ‘amenaza verde’ tendrá que superar primero en una llave de 180 minutos al Deportes Tolima, un equipo que ha sabido amargarles la fiesta a los ‘azucareros’ en el pasado, pero que también conoce los quilates del rival que tendrá en frente.



En el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, el Cali intentará esta tarde torcer una historia que no le favorece en instancias finales contra los ‘pijaos’. En duelos por eliminación directa, según datos del estadístico Luis Arturo Jovel, se han enfrentado cinco veces, con cuatro triunfos para los tolimenses (final de la Liga del 2003, Copa Colombia 2011 y 2016, y Suramericana 2021), y solo uno para los ‘azucareros’ (Copa Colombia 2019).

Eso lo tiene claro el técnico uruguayo Alfredo Arias, quien —desde la grada porque está suspendido— este domingo buscará un buen resultado en la ida de los cuartos de final, para cerrar con más confianza la llave en casa e instalarse en las semifinales de la Liga.



El Cali tiene disponible toda su plantilla, a excepción del defensa Jorge Arias, por lesión, y utilizará a sus mejores hombres ante un Tolima que viene de perder 2-1 con el debutante Bragantino en la Suramericana.

Resultado con el que suma ya cuatro partidos en línea sin vencer, teniendo en cuenta tres juegos de la Liga.



El olfato goleador del mediapunta uruguayo Gastón Rodríguez, al servicio del Cali, y la habilidad del atacante Jáminton Campaz, figura de los ‘pijaos’, serán dos de los principales atractivos del choque en Ibagué esta tarde. Como también lo será el duelo de arqueros: el charrúa Guillermo de Amores, por los ‘azucareros’, y Álvaro Montero, por los tolimenses.



¿Cómo podría ganar el Cali la llave? El exgoleador ibaguereño Sergio Angulo, de ‘hueso verde’ y ahora entrenador de las divisiones menores del conjunto verdiblanco, considera que una de las fortalezas de los hombres de Alfredo Arias es la posesión de la pelota. “A través de esa fórmula se puede desgastar a un equipo que es muy físico, para generar opciones de gol y ser efectivos en esa última decisión”.



No traicionar el estilo será clave, en palabras del exjugador azucarero Armando Carrillo: “Tolima siempre ha sido un rival duro, pero el Cali puede sacar adelante la llave con su juego, como lo mostró en los partidos contra Equidad y Nacional, y con los goles de Gastón, y la presencia de Robles y Vásquez, que ya están recuperados”.



La mentalidad será importante, explica el hincha y socio verdiblanco Germán Salcedo. “El Cali debe, primero, convencerse de que Tolima no es tan duro, que en Ibagué ya ha ganado; y después, con orden en el mediocampo y contundencia en el ataque, concretar las opciones de gol que suele crear”.



Todo listo para el primer duelo. Cali, 90 minutos sin mirar atrás.