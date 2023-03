¡A seguir en buena racha! Deportivo Cali recibe este miércoles al Pereira en juego de Liga

Impulsado por el triunfo del domingo pasado como visitante en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué frente al Tolima, Deportivo Cali busca una nueva victoria esta tarde (6:00), cuando reciba al vigente campeón de la Liga, el Pereira, en juego correspondiente a la primera fecha y que había sido aplazado.



Los Azucareros consiguieron en ese partido su primer triunfo del campeonatos, luego de sumar tres empates en las salidas anteriores.



“Estábamos preocupados porque no aparecía la victoria. Lo que más me ha gustado es la agresividad y la actitud de juego. En Ibagué, desde el principio buscamos el arco, y fue muy buena la reacción después del gol en contra”, dijo ayer en rueda de prensa el técnico Jorge Luis Pinto.



De esta manera, el entrenador verdiblanco se declaró contento con lo visto hasta ahora en el equipo, que suma 6 puntos en la tabla de posiciones (décima casilla), con dos juegos menos, incluido el de hoy frente a los Matecañas en el estadio azucarero, en Palmaseca. Sin embargo, agregó que espera mucho más del plantel.



Con respecto al rival, Pinto manifestó que “Pereira es un equipo que viene de ser campeón. Indudablemente tiene cosas buenas, su posicionamiento táctico, su bloque defensivo y el ataque con los hermanos Rodríguez; intentaremos controlarlos, hay que saber atacar la línea de 5”.



Pereira viene de caer 2-0 contra Jaguares como visitante y suma seis puntos, los mismos del Cali, pero con un partido más, en la casilla 13 de la tabla.



Sobre el objetivo esta tarde en Palmaseca, el entrenador santandereano señaló: “Partiendo del concepto de seguridad, tenemos que buscar el triunfo, estamos buscando siempre desde el comienzo los partidos, los goles que nos han hecho es porque nos han agarrado mal parados”.



En las filas del cuadro verdiblanco no estará el delantero paraguayo Gustavo Adrián Ramírez, quien se lesionó en el juego contra Tolima en Ibagué.



También se encuentra en el departamento médico el defensa Kevin Riascos.



En reemplazo de Ramírez, el técnico Pinto podría contar con Kevin Viveros, quien jugó unos minutos contra los Pijaos en el Murillo Toro.

Los pereiranos también tienen novedades en la nómina. No podrá jugar Carlos Ramírez por sanción, mientras que Yesus Cabrera se encuentra lesionado.



A las 6:00 de la tarde rodará la pelota en el estadio del Deportivo Cali, con el arbitraje de John Hinestroza. Los jugadores de Pinto saltarán a la cancha con la ilusión de una nueva victoria y alargar el invicto en la Liga.

Los próximos juegos del Deportivo Cali

Luego del partido de esta tarde contra Pereira, los Azucareros visitarán el domingo a Millonarios en El Campín de Bogotá.



El 11 de marzo serán locales ante Bucaramanga, el 19 visitarán a Pasto y el 26 será el clásico con América de Cali en el estadio de Palmaseca.

La Ficha

Estadio: Deportivo Cali



Árbitro: John Hinestroza



Probables formaciones



Deportivo Cali: Kevin Dawson, Aldaír Gutiérrez, José Caldera, Germán Mera, Juan José Tello, Jimmy Congo, Rafael Bustamante, Kevin Velasco, Andrés Arroyo, Daniel Mantilla, Kevin Viveros.

DT: Jorge Luis Pinto



Deportivo Pereira: Aldaír Quintana, Diego Hernández, Geisson Perea, Kevin Palacios, Maicol Medina, Éber Moreno, Yilmar Velásquez, Johan Bocanegra, Juan Zuluaga, Ángelo Rodríguez, Arley Rodríguez.

DT: Alejandro Restrepo