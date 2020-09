¡A recuperar terreno! Deportivo Cali busca una victoria ante Cúcuta para meterse en los ocho

Juan Carlos Pamo

Consciente de su situación en la tabla de posiciones y del último resultado en casa frente a Millonarios (1-1), Deportivo Cali visitará este martes en la noche al Cúcuta en el cierre de la novena fecha de la Liga colombiana, en busca de una victoria que le permita meterse en el grupo de los ocho equipos parcialmente clasificados para las finales.



Los azucareros ocupan la décima casilla de la tabla de clasificación con 12 puntos, 6 más que sus rivales, que están en el puesto 18.



El juego se realizará a las 7:30 de la noche en el estadio Centenario de Armenia, donde actuará de local el Cúcuta este semestre, debido al mal estado de la cancha del estadio General Santander.



“Después del partido contra Millonarios, dije que el Cali había jugado mal, pero luego lo vi completo, alejado de la emoción, y hubo más aciertos que errores, creamos varias oportunidades de gol”, dijo el técnico del Deportivo Cali, Alfredo Arias, al mencionar lo rescatable del empate ante los embajadores de cara al juego de hoy frente al Cúcuta.



Con respecto a la posición del Cali en la tabla, Arias afirmó que si bien el equipo no ha perdido hasta el momento, es necesario empezar a sumar con victorias para meterse al grupo de los ocho.



“Este campeonato es duro, competitivo y me encanta estar acá”, añadió el estratega uruguayo, quien precisó que equipos como Pasto, Once Caldas y Tolima están muy fuertes, además del Junior y los llamados “grandes” de Bogotá, Cali y Medellín.



Deportivo Cali definió el grupo de los 18 jugadores que llevó a Armenia para enfrentar a los ‘Motilones’. Son ellos: David González, Johan Wallens, Éduar Caicedo, Hernán Menosse, Richard Rentería, Juan Camilo Angulo, Darwin Andrade, Hárold Gómez, Andrés Balanta, Andrés Colorado, Juan Daniel Roa, Jhojan Valencia, José Enamorado, Agustín Palavecino, Déiber Caicedo, Kevin Velasco, Jesús Arrieta y Ángelo Rodríguez.



El once inicialista sería con González, Angulo, Menosse, Éduar Caicedo, Andrade, Colorado, Balanta, Déiber Caicedo, Palavecino, Enamorado y Ángelo.



El delantero John Vásquez, quien anotara el gol contra Millonarios, fue excluido de la nómina para que pague una fecha de sanción que reportó la Dimayor.

La Ficha

Estadio: Centenario - Armenia (Cúcuta solicitó esa sede para su partidos como local por el mal estado de la cancha del estadio General Santander).



Árbitro: Héider Castro



Cúcuta: Juan C. Chaverra, Winston Ramírez, José Pérez, Diego Peralta, Diego Sánchez, Jean Pineda, Juan Caicedo, Juan Marín, Michell Ramos, Hernán Burbano y Matías Rodríguez.

DT: Jorge Artigas



Deportivo Cali: David González, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Éduar Caicedo, Darwin Andrade, Andrés Colorado, Andrés Balanta, Déiber Caicedo, Agustín Palavecino, José Enamorado y Ángelo Rodríguez.

DT: Alfredo Arias