Copa Suramericana: Deportivo Cali enfrenta al Deportes Tolima pensando en la remontada

Juan Carlos Pamo

“Si alguien cree que esta serie ya está definida y que no hay nada que hacer, ese precisamente no somos nosotros”.



Esa fue una de las frases del técnico del Deportivo Cali, Alfredo Arias, y que llamó mucho la atención ayer en la rueda de prensa previa al duelo de vuelta de primera fase de Copa Suramericana, hoy (7:30 p.m.) ante el Deportes Tolima.



Y es que el equipo azucarero la tiene muy difícil, pero no imposible; el partido de ida lo perdió 3-0 en Ibagué, por lo que esta noche tendrá que darlo todo para darle vuelta y seguir en la Suramericana, algo que hasta los hinchas caleños lo ven como un imposible.



“Nos hubiera gustado llegar a este partido con otro resultado, pero vamos a jugar y a hacer todo lo posible por alcanzar el objetivo. Trataremos de poner el mejor equipo para que las cosas se den”, señaló Arias.

Muchas novedades

Varias ausencias obligadas tendrá el Deportivo Cali, como las de Andrés Colorado y Ángelo Rodríguez, ambos arrastrando fechas de sanción.



Una de las dudas que maneja el cuerpo técnico es la presencia de los defensas Hernán Menosse y Darwin Andrade, quienes a pesar de estar convocados podrían tener descanso pensando en el cotejo del fin de semana.



En el mediocampo se daría la presencia de juveniles en función ofensiva: Jean Paul Arce, Daniel Luna y Yeison Tolosa, en tanto que al banco iría John Vásquez si está plenamente recuperado de su lesión. Marco Pérez comandará el ataque ante su exequipo.

Detalles clave

Pese a estar perdiendo la serie por un abultado marcador, el Deportivo Cali debe jugar tranquilo, sin desesperarse, confiado en que en cualquier momento se le abra el arco rival.



Los volantes ofensivos deberán tener mucha movilidad para generar espacios y romper un sólido muro defensivo como el del cuadro pijao.



En función defensiva hay que tener cuidado con Jaminton Campaz, quien es el encargado de generar fútbol desde la mitad y de buscar con pelotazos precisos a sus atacantes.

Datos

El partido de ida en Ibagué lo ganó el Tolima 3-0. El que avance llegará a la fase de grupos y esperará sorteo para conocer sus rivales.



Los otros dos colombianos son Pasto y Equidad. El duelo de ida lo ganó el primero 2-1. Juegan este miércoles.

La Ficha

Estadio: Deportivo Cali

Hora: 7:30 p.m.

Árbitro: Carlos Ortega (colombiano)

Probables formaciones



Deportivo Cali: Guillermo de Amores, Juan Camilo Angulo, Jorge Marsiglia, Éduar Caicedo, Edwin Velasco, Andrés Balanta, Jhojan Valencia, Yeison Tolosa, Jean Paul Arce, Daniel Luna y Marco Pérez.

DT: Alfredo Arias



Deportes Tolima: Álvaro Montero, John Narváez, Ánderson Agudelo, Julián Quiñones, Jeison Angulo, Juan David Ríos, Carlos Sierra, William Parra, Jaminton Campaz, Andrey Estupiñán y José Ortiz.

DT: Hernán Torres.

Nota: partido de vuelta por la primera fase de la Suramericana.