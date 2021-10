A pegar primero: Deportivo Cali recibe esta noche a Nacional por las 'semis' de Copa

Deportivo Cali buscará esta noche (8:00) dar el primer golpe ante Atlético Nacional, en el duelo de ida de las semifinales de la Copa Colombia.



Los azucareros reciben en su casa al cuadro verdolaga, juego que se disputará en el estadio de Palmaseca, escenario que tendrá sancionada la tribuna occidental, luego de mal comportamiento de los hinchas en el clásico ante América por la vuelta de los cuartos de final de la competición.



En lo deportivo, los verdiblancos tendrán una ausencia obligada y es la baja por sanción de Teófilo Gutiérrez, jugador determinante en la recuperación futbolística del elenco de Rafael Dudamel.



‘Teo’ no podrá estar con el Cali en los dos juegos de las semifinales, ya que le fueron impuesta dos fechas de sanción tras la agresión mutua en el vestuario con Gustavo Torres, hecho que se presentó cuando finalizó el primer tiempo del duelo ante los escarlatas.



La buena noticia para los hinchas caleños es la recuperación plena del atacante tumaqueño Hárold Preciado, quien salió con alguna molestia al concluir la parte inicial del cotejo por Liga ante Envigado.



“Tendremos la baja de ‘Teo’, pero estamos recuperando de gran forma a Hárold Preciado. No debemos lamentarnos por el que no está, sino potenciar al que está”, comentó Dudamel hace unos días en charla con El País.



Con referencia al equipo que actuó en las dos últimas presentaciones en la Liga, la defensa tendrá nuevamente el aporte de Jorge Marsiglia, zaguero que había sido expulsado en fechas pasadas.



La columna vertebral seguirá siendo la misma que ha ido consolidando el estratega venezolano desde que asumió el banquillo verdiblanco.

El charrúa Guillermo de Amores continuará recibiendo la confianza del cuerpo técnico en el arco azucarero a pesar de los errores en los juegos más recientes.



El uruguayo Hernán Menosse será el líder de la zona posterior. Jhojan Valencia se ha convertido en el equilibrio del elenco caleño.



De mitad de campo hacia arriba aparecen nombres que han elevado su nivel como Kevin Velasco, figura en el triunfo por Liga ante Envigado; y en la parte ofensiva, ante la ausencia de Teófilo, la esperanza de gol recaerá en los botines de Preciado y Ángelo Rodríguez.



Nacional, un equipo de peligro

A pesar de la derrota a manos del Pereira en la jornada pasada de la Liga, la escuadra antioqueña llega precedida como la de mejor rendimiento en lo que va de la temporada.



Nacional tendrá dos bajas. El arquero Aldaír Quintana y el volante Yerson Candelo se perderán este duelo por su presencia en la Selección Colombia que alista la Eliminatoria.



El técnico verdolaga Alejandro Restrepo dijo que está tranquilo pese a la derrota, porque sabe que son situaciones que se pueden enderezar.

“Son cosas que considero podemos mejorar con trabajo, tranquilidad y mucha humildad”, apuntó el timonel.



El juego de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia se jugará el próximo 21 de octubre en Medellín.